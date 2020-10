Zaradi nejasnih informacij MNZ nista šla na lastno poroko, matičar ju je zaman čakal

Na nas se je obrnila bralka, za katero bi 17. oktober moral biti eden najlepših dni v njenem življenju. S partnerjem sta se odločila, da se poročita pred matičarjem v krogu najbližjih, še preden čez mesec dni dobita otroka. Ko je tudi podravska regija bila dodana na rdeč seznam regij, sta zaradi vseh informacij o omejitvah presodila, da se ne moreta poročiti. Potem sta dobila klic matičarja, češ, ali ne prideta na lastno poroko …

"Sem 26-letno dekle, noseča skoraj osem mesecev. S partnerjem sva se odločila, da se, preden pride na svet najin zaklad, poročiva, in tako skleneva krog družine. Poroka naj bi se zgodila danes, 17. oktobra, zgolj midva in najožji člani družine (skupaj zgolj šest ljudi),"nam je včeraj pisala obupana nevesta. "Vseeno pa smo se tega dneva veselili vsi, ne glede na situacijo bi se najbrž odločila enako glede svatov in prič. Najin namen ni bilo veliko praznovanje, ampak zgolj poroka v intimi. Najin dan,"je nadaljevala.

Predstavljamo si lahko, kakšne dileme so imeli v preteklih dneh vsi, ki so načrtovali kakršenkoli obred, saj smo lahko spremljali ponovno delno zapiranje države. V četrtek smo mislili, da bo rdečih regij le sedem, a je NIJZ glede na nove podatke na v petek objavljeni seznam uvrstil še podravsko in pomursko regijo. Oranžne so tako ostale le Goriška, Obalno-kraška in Notranjsko-kraška regija. Razumeti je bilo, da je med ukrepi, ki veljajo v rdečih regijah, med drugim tudi prepoved vseh javnih in kulturnih prireditev ter verskih obredov in porok v posameznih občinah oziroma regijah. "Enostavno smo presodili, da poroka danes na našo veliko žalost ni mogoča. Natančnejših informacij po objavi osveženih podatkov ni šlo več pridobiti (NIJZ nedosegljiv, uradi že zaprti). Nakar dobim klic matičarja, kako da me ob dogovorjeni uri ni oziroma če ne prideva na lastno poroko,"o razpletu dneva, ki bi moral biti sanjski, zapiše bralka, ki je želela ostati anonimna.

Kot je dejala, išče predvsem razlago, da ublaži čustveni udarec, pa tudi finančni, je zapisala. "Kdo je kriv, da moja roka danes ostaja prazna? Kdo je kriv, da moj poročni šopek veni, kdo mi bo povrnil stroške, kdo je kriv za napačno oziroma nepopolno predajo informacij?" se sprašuje. Svojo elektronsko pošto je zaključila z besedami: "Naj se ve in sliši, kakšne posledice pušča slaba komunikacija z javnostjo, ki je v tem trenutku ključna tako za posameznika kot za družbo." 26-letnica je dejala še, da razume, da je treba upoštevati ukrepe in biti odgovorni ter tako poskrbeti, da ne še dodatno obremenimo zdravstva. "Seveda razumem, tudi sama delam v zdravstvu," je dodala. Obrnili smo se na Ministrstvo za javno upravo (MJU), ki je za vprašanje sklepanja zakonskih in partnerskih zvez pristojno. Popolna prepoved je res veljala med (prvo) epidemijo, vse tja do 28. aprila 2020, ko je bilo izvajanje porok ponovno omogočeno. A zdaj je drugače – čeprav je v načrtu vlade za ukrepanje v drugem valu bilo zapisano, da v primeru tretje faze oranžnega paketa verskih obredov in porok ni oziroma so prepovedane, se je še vedno možno poročiti, pojasnjujejo na MJU.

"Sklenitev zakonske zveze pred matičarjem in pooblaščencem je mogoča, ob upoštevanju navodil NIJZ glede števila prisotnih oseb (največ 10 oseb) in spoštovanju ostalih ukrepov (nošenje maske, razkuževanje in upoštevanje varnostne razdalje). Niso pa dovoljena praznovanja po uradni sklenitvi zakonske zveze," so zapisali v odgovoru.

Tretji člen Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS sicer pravi: "Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi v statističnih regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev.« Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so nam na novinarsko vprašanje v petek odgovorili: "V regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev (rdeče regije), pa so prepovedane vse javne prireditve (npr. kulturne, športne, koncerti), javni shodi, poroke in verski obredi. Kot primer lahko navedemo: v oranžni regiji je dovoljena poroka do 10 ljudi, v rdeči regiji pa je poroka prepovedana."