Nesojeni kandidat SDS za poslanca priznal, da je razpečeval otroško pornografijo

Stanko Recek se je s tožilstvom v Murski Soboti sporazumel in priznal krivdo zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanje pornografskega gradiva. Leta 2018 naj bi kriminalisti na Reckovem zasebnem računalniku našli več datotek, na katerih so tudi posnetki spolnih zlorab otrok. Eden od razlogov, zakaj je sprejel krivdo? Želi končati diplomsko nalogo, ki jo je imel na zaseženem računalniku …

icon-expand Stanko Recek FOTO: Idea TV Stanko Recekz Dolnjih Slavečev, ki je bil leta 2018 evidentirani kandidat SDS na državnozborskih volitvah, je bil pod drobnogledom murskosoboških kriminalistov zaradi domnevnega razpečevanja otroške pornografije. Takrat so, po poročanju Vestnika, kriminalisti na njegovem domu opravili tudi dve hišni preiskavi. Recek je bil predviden kot evidentirani kandidat SDS na Goričkem, je pa tudi občinski svetnik v Občini Grad in predsednik Gasilske zveze Grad. Tokrat pa je Vestnik zapisal, da je Recek dejanje priznal, se pogodil z murskosoboškim tožilstvom in se tako izognil zaporni kazni. Sodišče je predlog tožilstva sprejelo, kazen je tako 18 mesecev zapora s preizkusno dobo štirih let. Recek se je po pisanju časnika moral zagovarjati pred obtožbami iz drugega odstavka 176. člena Kazenskega zakonika, ki pravi: "Kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, prekoračitvijo ali zlorabo pooblastil, novačenjem, nagovarjanjem ali zaradi izkoriščanja navede pridobi ali spodbudi mladoletno osebo za izdelavo slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine, za sodelovanje v pornografski ali drugačni seksualni predstavi, ali kdor taki predstavi vedoma prisostvuje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let." Kot je za Vestnik še povedal Reckov odvetnik Peter Žnidaršičiz Odvetniške pisarne Čeferin, je bil eden od razlogov za priznanje krivde nižja kazen, drug razlog pa ta, da mu bodo zdaj, ko je primer postal pravnomočen, vrnili osebni računalnik, na katerem ima podatke za potrebe diplomske naloge, do katerih zaradi zasega računalnika ni mogel dostopati. Krivdo želeli v SDS prevaliti na SD? Je pa zgodba odmevala že leta 2018, ko je SDS očitala, da ima policijo v Pomurju pod nadzorom murskosoboški župan iz vrst SD, Aleksander Jevšek. To so mu v Janševi stranki očitali po razkritju, da je Recek, ki ga je SDS takrat predstavila kot predvidenega kandidata na listi za volitve, pod drobnogledom policije zaradi domnevnega razpečevanja otroške pornografije. PREBERI ŠE Kdo obvladuje slovensko policijo? SDS meni, da v Pomurju murskosoboški župan iz vrst SD