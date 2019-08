Nespametni vozniki med neurji s točo ustavljali v predorih in pod nadvozi

Dan smo v večjem delu Slovenije začeli z oblaki, a že dopoldne se je pokazalo sonce. Temperatura je hitro naraščala in ob obilici vlage se je nabralo veliko energije za razvoj močnejših neviht z nalivi in sodro. Prva je že okoli 13. ure nastala na Krasu, kasneje pa so se nevihte kar množile in širile tudi drugam. Okoli 15. ure je močno neurje s točo zajelo Koroško, v zelo kratkem času naj bi tam padlo preko 100 litrov padavin na kvadratni meter. Poplavili so številni hudourniki in potoki.

Nevihte pa so se razbesnele nato še nad Dolenjsko, osrednjo Slovenijo in Gorenjsko. Znova pa so številni vozniki v želji po celi pločevini med neurji s točo ustavljali v predorih in pod nadvozi.

Zaradi nespametnega ravnanja določenih voznikov je bil za krajši čas zaprt tudi predor Kastelec na primorski avtocesti, kjer so vozniki ustavljali kar v predoru.