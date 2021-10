Nespečnost – kaj jo povzroča in kako jo odpraviti?

Med spanjem naši možgani ne počivajo, saj gre za aktiven proces, ki nas obnavlja in odraža stopnjo delovanja možganskih živčnih celic. Gre za spanje s počasnim gibanjem očesnih zrkel (globok spanec) in spanje s hitrim gibanjem očesnih zrkel (aktivni spanec). V globok spanec praviloma pademo pol ure potem, ko se telo umiri in zaspimo. Kasneje sanjamo, in smo v aktivnem spancu, kjer se nam oči premikajo hitreje.

Kaj je nespečnost?

Definicija nespečnosti ali insomnija je stanje, kjer imamo težave z spanjem. Če ste eden izmed tistih, ki ure in ure bedi in se trudi zaspati ali se zbujate tekom noči, imate problem. Če se vam to dogaja na tedenski ravni, več mesecev zapored, lahko govorimo o kronični nespečnosti.

Nespečnost je zapleteno stanje, ki se kaže:

- Ko dlje časa ne moremo zaspati (3x-4x tedensko nekaj mesecev zapored).

- Ko že v zgodnjih jutranjih urah, občasno odprete oči.

- Ko se ponoči večkrat zbudite.

Vzroki za nespečnost

Ko pride do nespečnosti je najpogostejši razlog zagotovo stres in depresija. Do nespečnosti lahko pride tudi zaradi jemanja poživil ali zdravil (antidepresivi, zdravila za pritisk, antibiotiki…).

Lahko je razlog tudi ta, da spimo v neprimernem okolju, ki nam krati spanec. To je hrup iz okolice ali neprimerna postelja. To so dejavniki, pri katerih si hitro lahko pomagamo in naš spanec bo zagotovo postal boljši, saj gre za blažjo obliko nespečnosti.

Proti nespečnosti si lahko pomagamo z različnimi dopolnili in kapljicami, ki jih najdemo v spletni lekarni .

Prva pomoč pri nespečnosti