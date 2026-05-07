'Nespodobno, neprimerno in ponižujoče', ministrstvo: Kriva je organizacija

"Katastrofa." Besede, ki so pospremile vpis v Ljubljani 12. januarja 2023. In še: "Povsem nesprejemljivo." Nič kaj drugače dobro leto in pol kasneje (3. oktober 2024) v Slovenski Bistrici ali pa 20. aprila letos v Borovnici: "Nehumano, sploh do starejših ljudi, ki jih je veliko v vrsti." Nekateri so v vrsti čakali celo od dneva pred vpisom.
Prizori torej, ki jih spremljamo že leta, rešitev pa ni. "Ocenjujem, da je to nespodobno, neprimerno in ponižujoče za ljudi, ki iščejo tisto, kar je oz. naj bi bilo zagotovljeno z ustavo Republike Slovenije," stanje komentira zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj.
Da ne gre za osamljen primer, temveč za večje število primerov, pa poudarja namestnica varuha človekovih pravic Simona Drenik Bavdek: "Kar kaže na to, da ni samo stvar organiziranosti enega ali drugega zdravstvenega doma, temveč gre za sistemsko težavo."
Ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel smo želeli vprašati, kdo bo prevzel odgovornost za prizore ljudi v vrstah pred zdravstvenimi domovi. A odgovora pred kamero nismo dobili. Na ministrstvu sprva niso vedeli, kje se ministrica nahaja, kasneje pa so nam sporočili, da zaradi drugih obveznosti ni na voljo za izjavo.
V pisnem odgovoru so poudarili, da bi se lahko opredeljevanje pacientov z boljšo organizacijo in komunikacijo izvedlo tudi precej bolj prijazno. Kot pravijo, podobnih vrst ne spremljajo povsod po Sloveniji, kar po njihovem kaže predvsem na pomen dobre organizacije zdravstvenih domov.
Na ministrstvu tako odgovornost za vpis pacientov pripisujejo predvsem lokalnim skupnostim in zdravstvenim domovom.
"Popolnoma jasno je, da za varstvo človekovih pravic primarno odgovornost vedno nosi država, nato pa seveda tudi vsi njeni podsistemi. Spet pridemo do težave pomanjkanja dialoga. Tudi zakonodajni okvir, ki omogoča, da se vali krivdo z ene institucije na drugo, namesto da bi se pristopilo k iskanju rešitev," pravi Drenik Bavdkova.
Za vse, ki so brez osebnega zdravnika, bi Slovenija potrebovala še okoli 380 dodatnih timov družinske medicine, več deset ginekoloških timov ter skoraj 390 timov zobozdravstva za otroke in mladino.
