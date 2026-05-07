Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Nespodobno, neprimerno in ponižujoče', ministrstvo: Kriva je organizacija

Ljubljana, 07. 05. 2026 19.46 pred 26 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Denis Malačič
Vrsta pred ZD Borovnica

Čakanje v vrstah, na mrazu, v dežju in vetru, tudi sredi noči. Prizori, ki bi jih pričakovali v času kriz, so v Sloveniji v zadnjih letih postali stalnica. Medtem ko si institucije podajajo odgovornost, pa si morajo ljudje za vpis k zdravniku vzeti dopust in dolge ure čakati pred ambulantami. Kako je v času digitalizacije to sploh mogoče in nemalokrat celo zaman? Bo za to sploh kdo odgovarjal?

"Katastrofa." Besede, ki so pospremile vpis v Ljubljani 12. januarja 2023. In še: "Povsem nesprejemljivo." Nič kaj drugače dobro leto in pol kasneje (3. oktober 2024) v Slovenski Bistrici ali pa 20. aprila letos v Borovnici: "Nehumano, sploh do starejših ljudi, ki jih je veliko v vrsti." Nekateri so v vrsti čakali celo od dneva pred vpisom.

Preberi še Zmeda pri vpisovanju pacientov: med čakajočimi krožile neveljavne številke

Prizori torej, ki jih spremljamo že leta, rešitev pa ni. "Ocenjujem, da je to nespodobno, neprimerno in ponižujoče za ljudi, ki iščejo tisto, kar je oz. naj bi bilo zagotovljeno z ustavo Republike Slovenije," stanje komentira zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj.

Da ne gre za osamljen primer, temveč za večje število primerov, pa poudarja namestnica varuha človekovih pravic Simona Drenik Bavdek: "Kar kaže na to, da ni samo stvar organiziranosti enega ali drugega zdravstvenega doma, temveč gre za sistemsko težavo."

Preberi še Ministrica: Dolge čakalne vrste v Borovnici nedopustne

Ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel smo želeli vprašati, kdo bo prevzel odgovornost za prizore ljudi v vrstah pred zdravstvenimi domovi. A odgovora pred kamero nismo dobili. Na ministrstvu sprva niso vedeli, kje se ministrica nahaja, kasneje pa so nam sporočili, da zaradi drugih obveznosti ni na voljo za izjavo.

V pisnem odgovoru so poudarili, da bi se lahko opredeljevanje pacientov z boljšo organizacijo in komunikacijo izvedlo tudi precej bolj prijazno. Kot pravijo, podobnih vrst ne spremljajo povsod po Sloveniji, kar po njihovem kaže predvsem na pomen dobre organizacije zdravstvenih domov.

Na ministrstvu tako odgovornost za vpis pacientov pripisujejo predvsem lokalnim skupnostim in zdravstvenim domovom.

Valentina Prevolnik Rupel na podpisu pogodbe z Leonardom o nabavi helikopterjev HNMP
Valentina Prevolnik Rupel na podpisu pogodbe z Leonardom o nabavi helikopterjev HNMP
FOTO: Luka Kotnik

"Popolnoma jasno je, da za varstvo človekovih pravic primarno odgovornost vedno nosi država, nato pa seveda tudi vsi njeni podsistemi. Spet pridemo do težave pomanjkanja dialoga. Tudi zakonodajni okvir, ki omogoča, da se vali krivdo z ene institucije na drugo, namesto da bi se pristopilo k iskanju rešitev," pravi Drenik Bavdkova.

Za vse, ki so brez osebnega zdravnika, bi Slovenija potrebovala še okoli 380 dodatnih timov družinske medicine, več deset ginekoloških timov ter skoraj 390 timov zobozdravstva za otroke in mladino.

zdravniki zdravstvo vpis vrste

20 ur čakanja na urgnci? UKC Ljubljana: Samo pri enem pacientu

Kaj bo z več kot 900 pacienti, ki so kljub večurnemu čakanju ostali brez zdravnika?

24ur.com 'To je recept za katastrofo. Vlada že pripravlja novelo zakona'
24ur.com Izpoved mlade zdravnice: Dihaj, saj boš preživela še ta službeni dan
24ur.com Zdravnikov je dovolj, a vsak tretji dela s skrajšanim delovnim časom
24ur.com Dolgotrajna oskrba: milijoni so, kdaj bodo tudi storitve?
24ur.com Bolniške odsotnosti in nepredvideni dogodki zapirajo ambulante v ZD Polje
24ur.com Gneča na urgencah: 'premajhne' čakalnice in pomanjkanje stolov
24ur.com Načrti ministrstva: Bodo omejili zdravnike pri izdajanju napotnic?
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kovanec
07. 05. 2026 20.11
To bo Stevo rešu, ker oni delajo za ljudi.
Odgovori
0 0
zrela hruška
07. 05. 2026 20.06
to se dogaja le v občinah kjer vladajo jansisti. 🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
Bella Ciao1
07. 05. 2026 19.51
Bravo upokojenci. Janšisti vam nižajo penzije za 8%. Še pomnite tovariši Butalci leto 2012 in 25% kraje penzij????
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
07. 05. 2026 19.47
Žalostno kako je svoboda porihtala zdravstvo
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
zadovoljna
Portal
Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
vizita
Portal
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Katerim pijačam se je bolje izogibati za bolj zdravo srce in ožilje, svetuje priznan kardiolog
Katerim pijačam se je bolje izogibati za bolj zdravo srce in ožilje, svetuje priznan kardiolog
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
cekin
Portal
Legendarni trenutek milijonske izgube ujet v objektiv kamere
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
moskisvet
Portal
Video z avtoceste: nepazljivi ljudje na cestišču ogrožajo reševalno vozilo
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
dominvrt
Portal
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
okusno
Portal
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
voyo
Portal
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699