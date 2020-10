Nespoštovanje pravil in na stotine izgubljenih tožb Slovenske vojske

Pravila v vojski po eni strani določajo z zakonom o delavnih razmerjih, po drugi strani pa z zakonom o obrambi. Kot pravijo na ministrstvu za obrambo, ima delavec v obdobju sedmih zaporednih dni pravico do počitka v trajanju najmanj 24 ur. Če mora delavec zaradi objektivnih, tehničnih in organizacijskih razlogov delati na dan tedenskega počitka, se mu zagotovi tedenski počitek na kakšen drug dan v tednu. Zakon o obrambi namreč določa, da ima delavec v obdobju sedmih zaporednih dni poleg pravice do dnevnega počitka praviloma tudi pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur. Mors glede neprekinjenega 11-urnega počitka med dvema delovnima dnevoma na vprašanja pojasnil ni podal, čeprav gre za novo zadevo, ki bi lahko pomembno posegla v proračun.

V teoriji se to lepo sliši, a številna pričevanja vojakov pravijo, da se tega v vojski ne držijo. Neuradno je razlog tudi to, da enostavno ni dovolj vojakov, da bi lahko izpolnili vse naloge, ki jih vojaško življenje zahteva. Tudi zakon o službi v Slovenski vojski določa, da imajo vojaki pravico do počitka. Se pravi, že trije zakoni, ki poznajo to pravilo, a se to sistematično krši. Najbolj pereče je to na misijah, a poznamo tudi primere iz Slovenije. V vojski tudi pravijo, da "pripadniki, ki menijo, da jim počitek ni bil zagotovljen, lahko vložijo zahtevek oz. tožbo na pristojno sodišče, pri čemer pa morajo izkazati in dokazati, da jim ta dejansko ni bil omogočen". In do česa je ta pravni paradoks privedel?

Obstaja na stotine tožb in sodb, ki so jih vlagali vojaki. S številnimi se vojska pogodi, številnim pa na sodiščih poskušajo dokazati, da nimajo prav. Na naše vprašanje, koliko poravnav (sodnih ali zunajsodnih) zaradi kršitev dnevnega oziroma tedenskega počitka so v vojski sklenili v zadnjih petih letih, je bil odgovor presenetljiv: 884! To vsekakor kaže, da ne gre za osamljene primere in ne gre za majhen problem, ki bi ga bilo možno pomesti pod preprogo. Sploh če vemo, da je v stalni sestavi približno 6.400 vojakov, če pa odštejemo uslužbence in civilno osebje, pridemo na številko 5.200 vojakov. V letu 2020 je sicer teh poravnav bilo "samo" 22, vloženih pa je bilo na desetine tožb, katere odločitve še niso bile sprejete, leta 2019 kar 405. Če bi leto 2019 vzeli kot osnovo, bi to pomenilo, da je tožbe vložilo skoraj 10 odstotkov aktivnih vojakov.