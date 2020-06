Nesprejemljiva zabava treh moških v Podčetrtku: brezčutno zapeljali čez gosi in se pri tem smejali

Klemen Grabljevec z Univerzitetno rehabilitacijski inštituta Soča je za 24UR ZVEČER ocenil, da gre za izjemno objestno vožnjo, s katero so ogrožali tudi stanovalce naselja. "Lahko bi prišlo do težkih trajnih poškodb, stroški njihovega zdravljenja bi bili samo v prvi etapi zdravljenja med 100. in 200.000 evrov. Njihovo objestnost bi plačali vsi davkoplačevalci, ki plačujemo prispevke v zdravstveno blagajno," je bil oster.

Pri nas je do tega, da se vožnja pod vplivom alkohola še vedno velika toleranca, opozarja. "Posnetek deluje kot posnetek iz nekega ameriškega mesta, ampak to ni Amerika, to je Podčetrtek. Ni težava v fantih, ki so tvegali svoja življenja, življenja drugih in prizadetost svojih staršev, težava je v tem, da lokalne oblasti očitno vedo, da se na cestah takšni ekscesi dogajajo, in to dopuščajo," je opozoril na neaktivnost lokalnih oblasti.

Policija dogodek sicer preiskuje. Kot je še povedal Grabljevec, težko verjame, da okolica ne zazna takšnega početja, a se v Sloveniji takšne stvari pač dopuščajo:"Običajno postanemo vsi pametni potem, ko pride do nesreče. Ko pride do hudih poškodb pa so takšni vozniki potem največji reveži, ki jim je treba pomagati, urediti zdravljenje. Nihče pa ne pomisli, kaj je bil vzrok. Ker to niti ne bi bila nesreča, ampak namerno dejanje."