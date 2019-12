'Nesprejemljivo je, da niso odpoklicali spornega mesa in obvestili potrošnikov'

Zakaj smo kar tri mesece jedli sporne čevapčiče, zakaj nevarnega živila Uprava za varno hrano z Janezom Posedijem in glavno inšpektorico Andrejo Bizjak na čelu ni odpoklicala? In zakaj po vseh teh alarmantnih ugotovitvah notranjega nadzora, ki ga je odredila kmetijska ministrica Aleksandra Pivec , ta ni sankcionirala odgovornih, ki so Slovenkam in Slovencem prikrivali, da so jedli nevarno hrano?

"Oglasil sem se zaradi tega, ker so se zadnja dogajanja obračala in nanašala na samo verigo preskrbe s hrano, to je na sistem, ki se pelje od pridelovalcev do potrošnikov. Glede na to, kako ta veriga deluje, kako je nadzirana, je seveda pomembno to, kaj dobijo naši potrošniki. Pomembno pa je tudi to, kako deležniki v tej verigi funkcionirajo med sabo,"je povedal v oddaji 24UR ZVEČER.

In zakaj ga popravljalni ukrepi ministrice Pivčeve v primeru afere žveplanega mesa niso prepričali?"Ministrica Pivčeva je odredila ukrepe, ki so razdeljeni v tri faze. Sam natančno z njimi nisem seznanjen, dejstvo pa je, da med temi ukrepi nisem zasledil enega pomembnega ukrepa – to pa je, glede na to, da je ugotovljeno, da je šlo v tem primeru za nevarno živilo, da bi bilo treba ta potencialno še shranjena živila v zamrzovalnih skrinjah dejansko umakniti, jih vrniti nazaj ter jih izločiti iz tega, da bi prišli v uporabo."

Hrovatič je prepričan, da je treba ukrepe sprejeti tudi pri ugotavljanju odgovornosti za neobveščanje javnosti. "Velikokrat je bilo že omenjeno, da je ena bistvenih nalog sprotno obveščanje javnosti tiste institucije na nacionalnem nivoju, ki je za to zadolžena. V tem primeru je to Uprava za varno hrano. Zame je malo nerazumljivo, da do se to ni zgodilo in da se tega, takoj, ko se je ugotovilo, da obstaja nevarno živilo, ni odpoklicalo in se obvestilo potrošnike, da tega živila ne uporabljajo. S tem, da se je ta informacija v javnost plasirala šele po treh mesecih, je bilo potencialno ogroženo tudi varstvo potrošnikov. Če gledamo iz vidika deležnikov prehranske verige, se je dejansko začel pojavljati nek dvom v sam sistem, kar pa ni dobro,"je dejal.

Pa bi morala ministrica Pivčeva osebno prevzeti odgovornost za to, kar se je zgodilo? "Govorimo o enem sistemu, ki bi mu lahko rekli sistem ene hiše. Govorimo o ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, čigar organ v sestavi je tudi Uprava za varno hrano. Dejansko se ve, kdo je gospodar te hiše – to je ministrica Pivčeva. Ona je tudi tista, ki ima nadzor nad delovanjem svojih organov v sestavi."

Sogovornik na koncu še poudari pomen ničelne tolerance v prehranski verigi. "Govorimo o prehrani, zdravju ljudi. Nesprejemljivo je imeti neke odklone, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi. Mislim, da bi morala pri takšnih stvareh, kot je prehrana, veljati ničelna toleranca."