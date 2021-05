Nesreča ga je prikovala na invalidski voziček, poslanstvo našel v ustvarjanju slikanic

Leta 2008 se je takrat 29-letnemu Igorju Plohlu spremenilo življenje. Potem ko je neurje poškodovalo streho hiše njegovih staršev, jim je seveda priskočil na pomoč in pomagal pri prekrivanju. "Ko smo z delom že skoraj končali, se mi je na lestvi zlomil klin, tako da sem padel tri metre v globino in si izjemno hudo poškodoval hrbtenico," pripoveduje.

Osem mesecev je preživel v bolnišnici. To so bili najhujši trenutki v mojem življenju, se spominja. O svojem doživljanju je napisal tudi avtobiografski roman. A Igor je sprejel, kar se je zgodilo. Danes iskreno pove: Moč mi je dala ljubezen do soljudi.

"Na nek način sem imel tudi izjemno srečo – meni so namreč moji bližnji, sorodniki, sploh pa moji prijatelji, pa tudi moji bivši učenci na OŠ Bojana Ilicha, izjemno stali ob strani," pravi.

Dali so mi krila, na katerih še danes letim, ko se kdaj mogoče slabo počutim, je iskren. In Igor daje ljubezen nazaj, tudi s slikanicami, ki jih ustvarja za otroke. Prodrl je celo na ameriški trg, kjer bodo v kratkem izdali že drugo njegovo slikanico.

"Vse sporočajo otrokom, da v življenju niti ni pomembno to, kako smo videti, kako popolna so naša telesa, ampak da je veliko pomembneje to, kako razmišljamo, kako čutimo, kaj v življenju počnemo," poudarja.

Da je treba vztrajati, še dodaja. Zaposlen je v OŠ Bojana Ilicha, natančneje v bolnišnični šoli, kjer poučuje otroke, ki so dlje časa hospitalizirani v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor. "Delo v bolnišnični šoli zame ni zgolj delo, je neko življenjsko poslanstvo. Dnevno se srečujem z otroki, ki imajo velikokrat zelo hude težave – nekateri otroci, denimo na oddelku otroške kirurgije, okrevajo po hudih poškodbah in so tudi dlje časa v bolnišnici. Nemalokrat se je zgodilo, da sem k takšnim otrokom pristopil tudi povsem drugače, ne samo kot učitelj, tudi kot človek – kot nekdo, ki se mu je v življenju prav tako zgodilo nekaj hudega."

Življenje je, kljub vsemu, kar se ti lahko zgodi, lepo. In če znaš videti to lepoto, ti je bistveno lažje, pravi. Sam izjemno uživa v naravi, še posebej na kolesu, kar mu daje še dodatno energijo.