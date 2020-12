Nesreča na Bledu: Voznik trdi, da je potegnil ročno zavoro

Tekačica je videla, da so se v avtu pripeljale štiri osebe. Prepričana je bila, da sta dve izstopili in odšli v hišo, dve osebi pa naj bi ostali v vozilu. Potapljači so bili v vodi v desetih minutah. Vodja reševalne postaje Bled Meta Zupančič je pojasnila, da je bil "avto na globini osmih metrov obrnjen na streho, je pa res, da ga je bilo precej enostavno locirati, ker so luči še gorele". Zato so že po nekaj minutah lahko na obalo sporočili dobro novico. Se je pa pri intervenciji poškodoval eden od sodelujočih gasilcev, ki si je pri skoku iz tovornjaka tako nesrečno zlomil stegnenico, da so ga to jutro že operirali.