Nesreča na gorenjski avtocesti, promet le po prehitevalnem pasu

Gorenjski prometniki so bili danes nekaj po 9. uri obveščeni o prometni nesreči na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, v smeri Karavank.
"Po podatkih s katerimi razpolagamo je udeležen en kombi. V času ogleda prometne nesreče bo promet na tem delu gorenjske avtoceste oviran. Nastajajo zastoji in obstaja možnost naleta," so sporočili s Policijske uprave Kranj in dodali, da voznikom svetujejo, da upočasnijo hitrost, prilagodijo varnostno razdaljo in upoštevajo navodila policistov ter usmerjevalno prometno signalizacijo.
