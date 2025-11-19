Svetli način
Nesreča na gorenjski avtocesti, promet le po prehitevalnem pasu

Kranj, 19. 11. 2025 09.50 | Posodobljeno pred 23 minutami

STA , D. S.
Zaradi nesreče na gorenjski avtocesti promet med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Jesenicam poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj pred priključkom Kranj vzhod in na cestah skozi Kranj. Kot so nam sporočili policisti, v nesreči ni bilo poškodovanih.

Gorenjski prometniki so bili danes nekaj po 9. uri obveščeni o prometni nesreči na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, v smeri Karavank. 

"Po podatkih s katerimi razpolagamo je udeležen en kombi. V času ogleda prometne nesreče bo promet na tem delu gorenjske avtoceste oviran. Nastajajo zastoji in obstaja možnost naleta," so sporočili s Policijske uprave Kranj in dodali, da voznikom svetujejo, da upočasnijo hitrost, prilagodijo varnostno razdaljo in upoštevajo navodila policistov ter usmerjevalno prometno signalizacijo.

Zaprli gorenjsko avtocesto med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Jesenicam
Zaprli gorenjsko avtocesto med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Jesenicam FOTO: Prometnoinformacijski center
gorenjska avtocesta zaprta kranj jesenice
