Črna kronika

V trčenju dveh vozil na Mostu na Soči poškodovan otrok

Most na Soči, 12. 05. 2026 15.32 pred 30 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Iskalna akcija pogrešane gospe na Tolminskem

Zjutraj se je na glavni cesti v naselju Most na Soči zgodila prometna nesreča II. kategorije, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. V nesreči je bil poškodovan otrok, sopotnik v enem od vozil.

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so policisti Policijske postaje Tolmin zjutraj prejeli obvestilo o prometni nesreči na glavni cesti v naselju Most na Soči. V nesreči sta bili udeleženi dve osebni vozili.

Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 47-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Bače pri Modreju proti Mostu na Soči. V naselju ni ohranjala zadostne varnostne razdalje, zato je trčila v osebni avtomobil, ki ga je pred njo vozila 34-letna voznica, ki je zaradi zavijanja v desno zmanjšala hitrost.

FOTO: AVP

V drugem vozilu sta bila tudi dva mlajša sopotnika. Eden od njiju, otrok, je v prometni nesreči utrpel telesne poškodbe. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin, nato so ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico. Policistom in reševalcem so pri oskrbi in zavarovanju kraja nesreče pomagali tudi gasilci PGD Tolmin.

Povzročiteljici prometne nesreče bo, kot so sporočili iz PU Nova Gorica, zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa, in sicer zaradi neustrezne varnostne razdalje (drugi odstavek 44. člena ZPrCP), izdan plačilni nalog.

prometna nesreča Most na Soči policija otrok

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

?eso
12. 05. 2026 16.02
Kdaj nas (jih) bo izučilo ? Pa otroke vozi..!!!
