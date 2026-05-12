V trčenju dveh vozil na Mostu na Soči poškodovan otrok

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so policisti Policijske postaje Tolmin zjutraj prejeli obvestilo o prometni nesreči na glavni cesti v naselju Most na Soči. V nesreči sta bili udeleženi dve osebni vozili.

Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 47-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Bače pri Modreju proti Mostu na Soči. V naselju ni ohranjala zadostne varnostne razdalje, zato je trčila v osebni avtomobil, ki ga je pred njo vozila 34-letna voznica, ki je zaradi zavijanja v desno zmanjšala hitrost.