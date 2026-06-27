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Slovenija

Nesreča na pomurski avtocesti, zaprt vozni pas

Ljubljana , 27. 06. 2026 13.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Gneča na cesti

Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru, zaradi prometne nesreče, poroča Prometno-informacijski center. Kot je sporočil Dars, je bila zapora vzpostavljena zaradi pristanka helikopterja.

Stanje na cestah je znova pestro. Na primorski avtocesti sta trenutno zaradi okvare vozila zaprta počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani in počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, okvara vozila.

Zastoji

Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Ter na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konjjicami proti Mariboru.

In na cestah:

- Šmarje - Dragonja,

- Šmarje - Koper

- Lucija - Izola.

promet nesreča

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