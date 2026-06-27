Nesreča na pomurski avtocesti, zaprt vozni pas

Stanje na cestah je znova pestro. Na primorski avtocesti sta trenutno zaradi okvare vozila zaprta počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani in počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, okvara vozila.

Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Ter na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konjjicami proti Mariboru.

In na cestah:

- Šmarje - Dragonja,

- Šmarje - Koper

- Lucija - Izola.