Odstranili posledice prometne nesreče na 'primorki', še vedno daljši zastoji

Na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem se je nekaj čez 17. uro zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Kombinirano vozilo je trčilo v zadek polpriklopnika tovornega vozila. Ukleščenega voznika so gasilci PGD Cerknica rešili iz vozila, posredovali pa so tudi gasilci PGD Dolnji Logatec. Odklopili so akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, prav tako pa so pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanca.

Posledice prometne nesreče so odstranili, še vedno pa je območje zastojev v dolžini več kot 18 kilometrov. Čas potovanja se podaljša približno za eno uro in dvajset minut.

Po podatkih PU Ljubljana ogled kraja nesreče policisti še opravljajo, tam so tudi reševalci in gasilci. Vzrok nesreče še ni znan, prav tako ne, ali je bil kdo poškodovan.

Zaradi izrednega prevoza je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke proti Avstriji, še poroča prometnoinformacijski center.