Nesreča na primorski avtocesti pri Vrhniki povzročila večkilometrske zastoje

Nekaj po 15. uri se je na primorski avtocesti na pasu za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika tovornih vozil. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so pojasnili na policiji. Posledice prometne nesreče so sicer že odstranili, je pa zaradi prometne konice nastal večkilometrski zastoj.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra je bil zastoj dolg tudi okoli 17 kilometrov, potovalni čas pa se je podaljšal za slabo uro. Trenutno je na posameznih odsekih med Ljubljano in Vrhniko upočasnjen promet z zastoji, potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Krajši zastoj je tudi na regionalni cesti pred Brezovico in pred Vrhniko. Do nesreče je prišlo, ker je voznik tovornega vozila zaradi neprilagojene hitrosti trčil v vozilo, ki se je ustavilo zaradi okvare. Povzročitelju so policisti izdali plačilni naloga, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.