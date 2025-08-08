Verižno trčenje na primorski avtocesti, zastoji vse do Studenca

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana, se je na avtocesti med Uncem in Logatcem pred počivališčem Lom zgodila prometna nesreča, v katero je bilo udeleženih pet vozil. Po prvih informacijah se sicer v trčenju ni poškodoval nihče.

Prehitevalni pas je zaprt, nastal pa je daljši zastoj, ki sega že do avtocestnega počivališča Ravbarkomanda. Zamuda je tam dolga okoli eno uro.