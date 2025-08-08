Svetli način
Slovenija

Verižno trčenje na primorski avtocesti, zastoji vse do Studenca

Logatec, 08. 08. 2025 10.25 | Posodobljeno pred 31 minutami

M.P.
Na prehitevalnem pasu primorske avtoceste se je pred počivališčem Lom zgodila prometna nesreča. Zaradi trčenja petih vozil je v smeri Ljubljane zaprt prehitevalni pas, zastoji na posameznih odekih segajo vse do avtocestnega postajališča Studenec. Voznikom se pot vožnje podaljša za okoli eno uro, poroča Prometnoinformacijski center.

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana, se je na avtocesti med Uncem in Logatcem pred počivališčem Lom zgodila prometna nesreča, v katero je bilo udeleženih pet vozil. Po prvih informacijah se sicer v trčenju ni poškodoval nihče.

Prehitevalni pas je zaprt, nastal pa je daljši zastoj, ki sega že do avtocestnega počivališča Ravbarkomanda. Zamuda je tam dolga okoli eno uro.

Prometna nesreča pred počivališčem Lom
Prometna nesreča pred počivališčem Lom FOTO: Promet.si

Prometnoinformacijski center poroča, da se zastoji pojavljajo tudi pred delovno zaporo na štajerski avtocesti, in sicer med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru.

Kolone je opaziti tudi na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Novim mestom proti Obrežju, na gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg en kilometer.

Zastoji so tudi na cestah Šmarje–Koper, Lucija–Strunjan in Lesce–Bled.

promet prometna nesreča zastoji
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
simurgh
08. 08. 2025 11.00
Ok, ampak res eno resno vprašanje... zakaj se zmeraj neki bremza in ustavlja med Uncem in Lomom??
ODGOVORI
0 0
Še89sekund
08. 08. 2025 11.00
Hahaha ,pa kaj sploh pišete ,saj to je vsak dan enako . Najbolj nazadnjaška država europe...
ODGOVORI
0 0
goričan
08. 08. 2025 10.53
+4
Tako je, ko ob nastopu mandata prvo ukineš avtocestno policijo ker se ti zdi nepotrebna. In tukaj so potem rezultati. Ne rečem, da ne bi vseeno prišlo do prometnih nesreč, ampak, če ti konstantno videvaš policijska vozila po AC ti tudi da malo mislit..
ODGOVORI
6 2
alko10000
08. 08. 2025 10.57
+1
Pa ti si....daj razmisli malo posledica česa je nesreča....jaz jih na relaciji celje Ljubljana in obratno vsak dan videvam tak da ne bluzi
ODGOVORI
2 1
čebelinko
08. 08. 2025 10.49
+14
Dobesedno ni dneva, da ne bi bila štala na AC. A bo treba dejansko IQ teste delat pred vozniškim izpitom? hahaha Vožnja en meter za ritjo s telefonom v roki, menjavanje pasov brez smernika, itd. Ja enim očitno ne potegne, da to ni v redu... Za telefoniranje bi morala biti kazen 1000 EUR+. Vsak avto (tudi že starejši) ima brezžično povezavo, nimate razloga, da telefon v roki držite!
ODGOVORI
14 0
Peni Stojanović
08. 08. 2025 10.52
+2
se z brezzicno mi pade koncentracija kaj sele dabi meu u roki tel.
ODGOVORI
2 0
medŠihtom
08. 08. 2025 10.53
-3
zato ker vsi vejo da ni policijskega nadzora. to je isto kot če ni omejitev. in eni še zmer ne dojamete pa filozofirate o IQ? tovrstni ste najhujši !
ODGOVORI
0 3
KaiC
08. 08. 2025 11.00
medŠihtom - načeloma ljudje z višjim IQ imajo sposobnost boljšega kritičnega razmišljanja. Nekako je jasno, da bi v tem primeru bilo manj nesreč, saj je manjša verjetnost, da bi takšen človek nespametno šel prehitevat. Obadva sta se lotila istega problema, samo da je njegova rešitev precej nemogoče izvest. Tvoja temelji na ljudeh, ki se ne znajo držati pravil. Njegova temelji na ljudeh, ki imajo slabo presojo.
ODGOVORI
0 0
Ricinus
08. 08. 2025 10.49
+6
Težko čakam, da na nadvoze naštimajo naprave za merjenje varnostne razdalje in začnejo pošiljati krepke položnice. Samo ekstremnim primerkom, je teh čisto dovolj za popravit državni proračun. Saj vem, takoj boste imeli komentarje, da bi jih morali pošiljati tudi tistim, ki pri 110 na uro parkirajo na prehitevalni pas, seveda tudi lahko, čeprav ti sami po sebi ne povzročijo nesreče, vedno v kombinaciji z vsaj enim nestrpnežem
ODGOVORI
7 1
Peni Stojanović
08. 08. 2025 10.51
+1
to se je ze delalo in ni izpraven sistem
ODGOVORI
1 0
Ricinus
08. 08. 2025 10.55
+2
Ja, verjetno zato, ker pošilja položnice tudi ˝zaščitenim˝ in se jih potem ne da brisat iz sistema 😁
ODGOVORI
2 0
Peni Stojanović
08. 08. 2025 10.46
+2
za pubt ste eni res
ODGOVORI
4 2
ljubim svojo državo
08. 08. 2025 10.46
+2
kakor se gasilci učijo hitro na intervencijo se bi pri nas morali kako čimprej pospraviti vse ob prometni nesreči (predvsem če ni poškodovanih), ne pa da merijo 3 ure kdo je koga kje opraskal
ODGOVORI
3 1
Miran Petek
08. 08. 2025 10.45
+3
Skor vsakdan že 🤦‍♂️
ODGOVORI
3 0
Five -O
08. 08. 2025 10.44
+17
Zmeraj isto! Ni varnostne razdalje, ko pa je varnostna razdalja se ti Kekci vrinejo, folk je bolan
ODGOVORI
17 0
Morgoth
08. 08. 2025 10.44
+7
Kempiranje na prehitevalnem pasu in neupoštevanje varnostne razdalje...
ODGOVORI
7 0
gullit
08. 08. 2025 10.43
+8
Sedaj bodo še zastoji na drugi strani avtoceste, je treba posnet. Klasika
ODGOVORI
8 0
medŠihtom
08. 08. 2025 10.40
+8
nesrečo povzročiš, ne zgodi se kar sama. isto je s korupcijo, ne zgodi se kar sama.
ODGOVORI
9 1
mackon08
08. 08. 2025 10.40
+9
Ni čudno ko se ti prilepi na zadek neučakani, pred teboj pa kolona, da se ne vidi konec.
ODGOVORI
10 1
Mean Cat
08. 08. 2025 10.39
+13
Pa to je fuknjeno...ni dneva ...ni krcevga dneva, da ne stoji vse
ODGOVORI
13 0
medŠihtom
08. 08. 2025 10.41
+2
men je smešno ko je zastoj zmeri na nasprotni strani, nikol v smeri kamor se jz peljem. kaj mislite jasnovidci, zakaj je temu tako ?
ODGOVORI
4 2
spam1
08. 08. 2025 10.44
+4
Voziš v napačno smer?
ODGOVORI
4 0
medŠihtom
08. 08. 2025 10.55
-1
mogoče razmišljam v pravo smer, za razliko od pisca zgornje replike? hahahahahahahahahahahaha. HAHAHAHHAHA.
ODGOVORI
0 1
Lujzek Biber
08. 08. 2025 10.38
+3
Do jutri boste umaknili ane Kekci
ODGOVORI
3 0
iwilliwillhacku
08. 08. 2025 10.38
+8
spet se je počasnela odločila prehitevat kamion s 100km/h brez da se pogleda v ogledalo ce se sploh lahko prehiteva.... a je res taka skoda izklopit cruise control ali pa vsaj malo bolj po gasu pritisnit ko se prehiteva...???
ODGOVORI
8 0
spam1
08. 08. 2025 10.43
+6
A je res tako težko držati varnostno razdaljo ???
ODGOVORI
6 0
bandit1
08. 08. 2025 10.38
+5
Ni kriv alkohol, ampak trava.
ODGOVORI
5 0
KaiC
08. 08. 2025 10.44
+4
Ni kriva trava, ampak nespametniki vozniki, ki sploh ne bi smeli imeti izpita za avto. Včeraj mi je nasproti na regionalki šel nek stari ata, ki je vozil po praktično sredi ceste. Po tem, še preden sem prišel do doma, pa je nasproti še nek posebnež na nepreglednem ovinku izven naselja pri polni črti pametno šel prehitevat traktor. Če ne bi zabremzal in se dal čisto na stran ceste, bi norc trčil vame. In to je zmeraj več takšnih primerov. Skoraj da ne mine več dan, da bi imel varno vožnjo.
ODGOVORI
5 1
bandit1
08. 08. 2025 10.53
+1
Star ata je peljal po črti, ker videl le to in lepo mogoče je vozil 40 km/h.
ODGOVORI
1 0
