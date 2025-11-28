Nesreča na Šmartinski: 18-letni povzročitelj med begom odvrgel vrečko z drogo

Kot smo že poročali, se je v sredo okoli 9. ure na Šmartinski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, ki jo je po do sedaj znanih podatkih Policije povzročil 18-letni voznik osebnega vozila, državljan Slovenije. V njej sta se dve osebi lažje poškodovali, ena pa huje, vendar njeno življenje ni ogroženo.

Policisti so med obravnavo nesreče opazili, da je povzročitelj, ki je pobegnil s kraja dogodka, odvrgel predmet. Po pregledu terena so predmet našli in ugotovili, da gre za pvc-vrečko ter nogavico, v katerih je bilo skoraj 60 zavitkov prepovedanih drog (kokain in heroin).

Pri osumljencu so našli tudi več kot 3000 evrov gotovine, katere izvor ni bil pojasnjen, in so mu jo zasegli. Zaradi vseh ugotovljenih dejstev so zoper osumljenca odredili pridržanje, osebno vozilo pa so mu zasegli.