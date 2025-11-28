Svetli način
Nesreča na Šmartinski: 18-letni povzročitelj med begom odvrgel vrečko z drogo

28. 11. 2025 11.47

Povzročitelj prometne nesreče, v kateri sta se na Šmartinski cesti v Ljubljani prevrnili dve vozili, je bil star 18 let in ne 25, kot je sprva sporočila Policija. Ugotovili so tudi, da je med begom odvrgel predmet – pvc-vrečko ter nogavico, v katerih je bilo skoraj 60 zavitkov kokaina in heroina. Pri njem so našli tudi več kot 3000 evrov gotovine, katere izvora ni znal pojasniti, in so mu jo zasegli. Zoper osumljenca so odredili pridržanje, a so mu ga po končanem postopku odpravili.

Kot smo že poročali, se je v sredo okoli 9. ure na Šmartinski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, ki jo je po do sedaj znanih podatkih Policije povzročil 18-letni voznik osebnega vozila, državljan Slovenije. V njej sta se dve osebi lažje poškodovali, ena pa huje, vendar njeno življenje ni ogroženo.

Preberi še 25-letnik na obvoznici bežal pred policisti, pristal na strehi, nato pobegnil

Policisti so med obravnavo nesreče opazili, da je povzročitelj, ki je pobegnil s kraja dogodka, odvrgel predmet. Po pregledu terena so predmet našli in ugotovili, da gre za pvc-vrečko ter nogavico, v katerih je bilo skoraj 60 zavitkov prepovedanih drog (kokain in heroin). 

Pri osumljencu so našli tudi več kot 3000 evrov gotovine, katere izvor ni bil pojasnjen, in so mu jo zasegli. Zaradi vseh ugotovljenih dejstev so zoper osumljenca odredili pridržanje, osebno vozilo pa so mu zasegli.

Na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave in zbranih obvestil je pristojno sodišče pridobilo odredbo za hišno preiskavo vozila ter prebivališča osumljenega. Pri hišni preiskavi so policisti zasegli še nekaj zavitkov prepovedane droge (heroin in rastlina konoplja) ter pripomočke za preprodajo prepovedanih drog.

Po končanem postopku so osumljencu pridržanje odpravili.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

povzročitelj nesreča šmartinska cesta beg droga zaseg kokain
KOMENTARJI (57)

a res1
28. 11. 2025 13.08
Ali lahko kdo naredi spisek, kaj vse lahko narediš, da te ne zaprejo?
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
28. 11. 2025 13.06
+2
Pa dobr...kaj je s temi zakoni...pa sodniki...pri nas? Bo res treba diktaturo uvest...tale demokracija je raj za kriminalce.
ODGOVORI
2 0
gmajna
28. 11. 2025 13.03
Tip je bil v službi 100% bolniška🤕
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
28. 11. 2025 13.00
+3
taki ljudje bi morali biti priprti do sojenja. pa če je to eno leto pa naj bo eno leto. Pa se gremo neko pravno državo. A je bil slučajno pripadnik kake skupnosti?
ODGOVORI
3 0
royayers
28. 11. 2025 12.56
+14
Krasno, res. Ta model je ze pri 18ih naredil toliko prekrskov, kot jih vecina v celem zivljenju ne bo. Starsi so sigurno ponosni. Namesto, da ga bomo slej kot prej ziveli davkoplacevalci, ko bo v zaporu, se ga naj deportira tja, od koder so prisli starsi. Lahko tudi skupaj z njimi. Ker "nas" pob to sigurno ni. 18letniki so v soli, ne v Skodi s polnimi zepi droge.
ODGOVORI
14 0
nemski_ovcar
28. 11. 2025 12.55
+11
Vozil brez vozniške, naredil prometno, zbežal imel drogo...in ga spustijo???? Mislim a so normalni???
ODGOVORI
11 0
snupy1
28. 11. 2025 12.55
+9
In zakaj so ga spustl ???
ODGOVORI
9 0
Yeah mwa
28. 11. 2025 13.09
Slovenistan, Pakistan , Kazahstan ....
ODGOVORI
0 0
BlaBlaCat
28. 11. 2025 12.54
+9
Ta je ze v Bosni ali kaksni eksoticni drzavi.. pridrzanja ni vec, na obravnavni narok ga pa ne bo.. ze videno
ODGOVORI
9 0
nemski_ovcar
28. 11. 2025 12.51
+9
Kdaj bomo ljudstvo naredili red in vse te sodnike podpravili kamor pašejo
ODGOVORI
9 0
Robby
28. 11. 2025 12.51
+4
Državljan Slovenije ali Slovenc?
ODGOVORI
4 0
kr nekdo
28. 11. 2025 12.58
+2
1/2 pol pol je šanse. verjetno državljan še kake druge države. Nikol se pa ne ve
ODGOVORI
2 0
nemski_ovcar
28. 11. 2025 12.50
+7
A se sploh še splača delati v SLO???? Bolje drogo prodajat...
ODGOVORI
7 0
biggbrader
28. 11. 2025 12.49
+5
Mladoleten osemnajst letnik ?
ODGOVORI
5 0
lokson
28. 11. 2025 12.48
+7
Če pa je kaj v muslimanskih državah dobro, pa je to način kako zrihtajo in to dolgoročno, podobne osebke.
ODGOVORI
7 0
SAKOSAKO
28. 11. 2025 12.48
+9
Zakaj policija zapira in lovi takšne ljudi, ki ogrožajo policijo in vse ostale v prometu, če jih sodniki potem izpuščajo???!!! Naj jih gre sodišče samo loviti, da bodo videli kako izničujejo delo policistov!!!
ODGOVORI
9 0
Brihtno
28. 11. 2025 12.48
+10
Važnoda se barabo takoj izpusti... 🤔👎
ODGOVORI
10 0
nemski_ovcar
28. 11. 2025 12.47
+9
Odpravili pripor????? Pa glejte malo kako se dela v tujini...takoj pripor in za tako kolicino min 5let zapora...
ODGOVORI
9 0
Minifa
28. 11. 2025 12.47
+5
A Orbana se ne sme komentirati, ker je pravi CAR za razliko od naših LOPOVOV. In ta CAR je dobil še blagoslov Trumpa..sposoben ni kaj..Namesto, da bi mi zastopali pregovore...ja kake barabe imamo m trenutno na čelu..
ODGOVORI
5 0
bc123456
28. 11. 2025 12.46
+9
PREISKOVALNI SODNIK -- TEBE NA POVŠETOVO -- PRESTOPNIKA PA NAGRADITI Z SVOBODO , DA LAHKO NADALJUJE Z DELOM.
ODGOVORI
9 0
totnhem
28. 11. 2025 12.45
+1
Hing rajab dobro se izogibaš treseš krivdo na druge,ampak vama ni uspelo pripeljati do levičarjev v parlamentu ki komaj čakajo na porcije.Ne se izogibat ker vaju dobro poznam in vaju bom ovadil policiji,.
ODGOVORI
1 0
ZIPPO
28. 11. 2025 12.42
+2
No evo,pa je lepo na prostosti,svoboden kot ptiček na veji.
ODGOVORI
2 0
