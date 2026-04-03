Slovenija

Na štajerski avtocesti bili zastoji, zaprt je bil krak podravske avtoceste

Celje, 03. 04. 2026 13.52 pred 25 dnevi 2 min branja 24

M.P. Ne.M. +1
Prometna nesreča na štajerski avtocesti pri Celju

Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Celjem-center je zaradi nesreče promet proti Mariboru potekal po odstavnem pasu, zamuda je bila 30 minut.Zastoj je bil tudi proti Ljubljani. Zaradi nesreče je bil več ur zaprt tudi krak podravske avtoceste med Draženci in Ptujem v obe smeri.

Na štajerski avtocesti se je med priključkoma Celje vzhod in Celje center zgodila prometna nesreča, v katero je bilo vpleteno tovorno vozilo, ki je prebilo varnostno ograjo. Iz PU Celje so sporočili, da ni bil nihče poškodovan. 

So pa napovedali zastoje zaradi prometne konice in zaradi posledic odstranjevanja prometne nesreče.

Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Celjem-center je zaradi nesreče promet proti Mariboru potekal po odstavnem pasu, zamuda je bila 30 minut. Proti Ljubljani so popoldne odstranili posledice prometne nesreče.

Zaradi popoldanske prometne konice in prihajajočih praznikov so nastali zastoji na cestah, ki vodijo iz mest in na mestnih obvoznicah. Še posebej na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenjski in Štajerski.

Promet po podravski avtocesti med Draženci in Ptujem je po večurnem zaprtju stekel. S Policijske uprave Maribor so sporočili, da sta bili v nesreči udeleženi dve tovorni in dve osebni vozili. Kot so pojasnili, je šlo za prometno nesrečo z materialno škodo.

Zastoji, omejitve prometa, preusmeritve, zapore tudi drugod

Zastoji so bili tudi na cestah Izola-Strunjan v obe smeri, na cestah na območju Bleda, Slovenski Javornik-Jesenice v obe smeri in Škofja vas-Vojnik.

V Avstriji je bil krajši zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji.

Zaradi velikonočnih praznikov bo med 8. in 22. uro po Sloveniji veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

V noči iz petka na soboto bo od 22.30 do 8. ure štajerska avtocesta zaradi postavitve zapore zaprta na odseku Celje center-Slovenske Konjice proti Mariboru. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto.

Predvidoma do 18. junija bo na gorenjski avtocesti zaradi del popolna zapora priključka Jesenice zahod/Hrušica v obe smeri. Obvoz je preko priključkov Jesenice vzhod/Lipce in Lesce, zaradi zapore pa je možna vožnja brez vinjete na odseku Jesenice vzhod/Lipce- predor Karavanke.

Predvidoma do 31. avgusta bo v Ljubljani zaradi del popolna zapora Barjanske ceste na nadvozu čez obvoznico. Za prebivalce Curnovske ulice in Poti na Rakovo Jelšo je obvoz brez vinjete možen tudi po avtocesti med priključkoma Vič in Rudnik

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bančnik
03. 04. 2026 19.33
3dni niso kamionarji vozli ste pa komej preživel😁kako bi sele bilo,da nebi kamioni trgovskih partnerjev vozili...
medusa
03. 04. 2026 17.07
A j kj čudnga ...SVOBODA...
Yeah mwa
03. 04. 2026 17.16
Kak je to zanimivo oz. kako je enostavno že na podlagi parih stavkov razberemo sledeče, gre za osebo manjšega IQ, nižje verjetno osnovnošolske izobrazbe, fizičnega delavca na minimalcu, slabem spominu, včasih so pa to osebo
Yeah mwa
03. 04. 2026 17.16
Klicali kar ovca
lakala28
03. 04. 2026 18.39
Še malo, pa je n bo več. Očitno se nismo nič naučili med 2020 in 2022 in smo ponovili bizarnost z glasovanjem za bolnika in oprode. Tokrat se bo krepko huje in slabše končalo, kot se je junija 2022. Žal bomo vsi enako plačali ceno za to spoznanje, ne le naivneži, ki so verjeli bolniku in oprodam in njih lažem.
zibertmi
03. 04. 2026 18.57
pa tudi prepovedat vožnjo tovornjakarjem ,ki vozijo hitropokvarljivo rabo je tud malo težko.v trgovino boš šel tudi jutri in zganjal cirkus ,če na polici čega ne bo
LevoDesniPles
03. 04. 2026 17.05
lol lahko komentiraš nesreče po slovenistanu, amerikansko letalskih sedežev pa ne??? lol če bi šlo za iranske, palestinske, ruske otroške sedeže pa bi se medijašem celo cedilo odspodaj od veselja XD
Magnezij400
03. 04. 2026 16.57
Zakaj je komentiranje prepovedano pri enih novica to je ta demokracija?
Kratki
03. 04. 2026 16.21
Nazaj uvest AC policijo pa da vidim te bedaste tovornjakarje-se prehitevajo v eno,policije pa nikjer😡😡
Sl0venc
03. 04. 2026 15.52
Madžarska policija je prej prišla v šolo v Murski Soboti kot slovenska policija. Jasno, ker naša policija zna samo iskati prehitre in pijane voznike, drugega ne zna delati.
Sl0venc
03. 04. 2026 15.57
Popravek: ker naša policija zna delati samo na cestah.
anatomija
03. 04. 2026 16.12
si najpametnejši. Naj ti nekdo razloži kaj piše v članku in morda boš potem razumel dogajanje. Je pa velika možnost , da tudi to ne bo dovolj za tvoj bogi UM .
Sl0venc
03. 04. 2026 20.08
Ti si pa geni(t)alna. Tudi ti preberi.
čebelinko
03. 04. 2026 15.23
Saj me čudi, da ni še več tega. Večina ljudi vozi na meter ali dva varnostne razdalje, nekateri še telefon v roki in brez smernika menjajo pasove. Če nekdo malo bolj zavira, je takoj verižno trčenje. Že z avtom se je težko izogniti nesreči, brez ustrezne razdalje, s kamijonom je to praktično nemogoče.
Špica
03. 04. 2026 15.56
no ja sploh ne mores drzati varnostne razdalje sploh na ac se ti kar posteno urvivajo noter.
Kameleon Kiddo
03. 04. 2026 15.17
Ni cudno kako je dans na cestah. Se od polne lune vceraj in prepraznične ipike , strpnosti dokončno sfalilo v tej kulturno osiromašeni banana republiki.
Puško v koruzo
03. 04. 2026 15.49
Ni to problem. Pojma nimaš, pojdi malo po svetu in boš res videl banana republike. Problem je samo in zgolj telefon, SMSi, instagram med vožnjo.
Uporabnik1932330
03. 04. 2026 14.58
Zakaj pa ni pred praznikom-PREPOVED ZA KAMIONE- ko se ve da bodo zastoji.
toto2007
03. 04. 2026 15.27
Saj je prepoved, popoldan. A ne velja za slovenske kamione ), ki se lahko peljejo po najkrajši poti od meje do doma(kar je pravilno, saj si vozniki po dolgi odsotnosti zaslužijo iti domov) in ne velja za tiste, ki vozijo hitro pokvarljivo robo (hladilniki kot ta na fotografiji) Bi bilo pa bolj prav, da bi omejili promet tistim, ki dejansko ppvzročajo dodatno gnečo, to je tranzitnim osebnim. Njih bi morali dati na avtovlake ali (in) pa jih v državo spuščati samo postopoma: določiti neko kvoto, koliko jih je lahko hkrati na slovenskih cestah, da je še znosno, ostale ustaviti na meji. In kolikor jih na drugi strani zapusti SLO, toliko novih spustiti not.
mackon08
03. 04. 2026 16.05
Uporabnik malo vklopi možgane, pred praznikom so omejitve samo jutri ni praznik kspiš?
Slavko BabIč
03. 04. 2026 14.45
Spet?
