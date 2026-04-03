Na štajerski avtocesti bili zastoji, zaprt je bil krak podravske avtoceste

Na štajerski avtocesti se je med priključkoma Celje vzhod in Celje center zgodila prometna nesreča, v katero je bilo vpleteno tovorno vozilo, ki je prebilo varnostno ograjo. Iz PU Celje so sporočili, da ni bil nihče poškodovan.
So pa napovedali zastoje zaradi prometne konice in zaradi posledic odstranjevanja prometne nesreče.
Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Celjem-center je zaradi nesreče promet proti Mariboru potekal po odstavnem pasu, zamuda je bila 30 minut. Proti Ljubljani so popoldne odstranili posledice prometne nesreče.
Zaradi popoldanske prometne konice in prihajajočih praznikov so nastali zastoji na cestah, ki vodijo iz mest in na mestnih obvoznicah. Še posebej na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenjski in Štajerski.
Promet po podravski avtocesti med Draženci in Ptujem je po večurnem zaprtju stekel. S Policijske uprave Maribor so sporočili, da sta bili v nesreči udeleženi dve tovorni in dve osebni vozili. Kot so pojasnili, je šlo za prometno nesrečo z materialno škodo.
Zastoji so bili tudi na cestah Izola-Strunjan v obe smeri, na cestah na območju Bleda, Slovenski Javornik-Jesenice v obe smeri in Škofja vas-Vojnik.
V Avstriji je bil krajši zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji.
Zaradi velikonočnih praznikov bo med 8. in 22. uro po Sloveniji veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.
V noči iz petka na soboto bo od 22.30 do 8. ure štajerska avtocesta zaradi postavitve zapore zaprta na odseku Celje center-Slovenske Konjice proti Mariboru. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto.
Predvidoma do 18. junija bo na gorenjski avtocesti zaradi del popolna zapora priključka Jesenice zahod/Hrušica v obe smeri. Obvoz je preko priključkov Jesenice vzhod/Lipce in Lesce, zaradi zapore pa je možna vožnja brez vinjete na odseku Jesenice vzhod/Lipce- predor Karavanke.
Predvidoma do 31. avgusta bo v Ljubljani zaradi del popolna zapora Barjanske ceste na nadvozu čez obvoznico. Za prebivalce Curnovske ulice in Poti na Rakovo Jelšo je obvoz brez vinjete možen tudi po avtocesti med priključkoma Vič in Rudnik
