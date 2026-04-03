Na štajerski avtocesti bili zastoji, zaprt je bil krak podravske avtoceste

Na štajerski avtocesti se je med priključkoma Celje vzhod in Celje center zgodila prometna nesreča, v katero je bilo vpleteno tovorno vozilo, ki je prebilo varnostno ograjo. Iz PU Celje so sporočili, da ni bil nihče poškodovan.

Prometna nesreča na štajerski avtocesti pri Celju FOTO: Bralec

So pa napovedali zastoje zaradi prometne konice in zaradi posledic odstranjevanja prometne nesreče. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Celjem-center je zaradi nesreče promet proti Mariboru potekal po odstavnem pasu, zamuda je bila 30 minut. Proti Ljubljani so popoldne odstranili posledice prometne nesreče. Zaradi popoldanske prometne konice in prihajajočih praznikov so nastali zastoji na cestah, ki vodijo iz mest in na mestnih obvoznicah. Še posebej na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenjski in Štajerski. Promet po podravski avtocesti med Draženci in Ptujem je po večurnem zaprtju stekel. S Policijske uprave Maribor so sporočili, da sta bili v nesreči udeleženi dve tovorni in dve osebni vozili. Kot so pojasnili, je šlo za prometno nesrečo z materialno škodo.

