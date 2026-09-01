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'Pri 150 kilometrih na uro je bilo 30 metrov razdalje nekoliko premalo'

Ljubljana, 01. 09. 2026 21.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER Luka Černe
Prometna nesreča Nataše Pirc Musar

Kaj razkrivajo posnetki kamer v predoru Kastelec, ki so posnele prometno nesrečo predsednice republike Nataše Pirc Musar? Pridobili smo posnetke, na katerih se vidi, da je srebrn kombi, ki je vozil predsednico republike, med sunkovitim zaviranjem varovane kolone trčil v policijski avtomobil pred njim, obe vozili pa sta nato trčili v steno predora.

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Kot je v oddaji 24UR Zvečer pojasnil dekan Fakultete za pomorstvo in promet dr. Peter Vidmar, je videti, da se je v predoru vžgala varnostna signalizacija in da so posledično vozila v koloni to zaznala in začela zmanjševati hitrost. "Zdaj, drugo vozilo v tej koloni se je uspelo odmakniti na desno, prvo pa nekako posledično tudi zaradi tega se ni uspelo in se je prestavilo samo nekje do sredine. Kolikor vidimo tam, je enostavno ostalo premalo prostora, da bi vozila spremstva šla mimo."

Dodal je še, da so vozila spremstva imela precej veliko hitrost. "Nekako iz posnetka je bilo mogoče grobo oceniti, da je bilo to okrog 150 kilometrov na uro in nekako varnostna razdalja med prvim vozilom v spremstvu in kombijem sem nekje ocenil tam okrog 30 do 35 metrov, kar je pri tej hitrosti nekoliko premalo."

Kaj takšna hitra vožnja pomeni za reakcijski čas? Povprečen voznik ima reakcijski čas nekje od 0,8 do ene sekunde, vozniki usposobljeni za dinamično vožnjo pa imajo lahko reakcijski čas skoraj pol sekunde, razlaga. "Se pravi, ni to zelo velika razlika tudi za zelo usposobljene voznike in enostavno fizično ni mogoče v krajšem času pri tako veliki hitrosti vozilo ustaviti oziroma zmanjšati hitrost vozila, ki je bilo pred njim, katerega sem ocenil, mislim, da nekje okrog 60 kilometrov na uro."

Preberi še Mesec dni po nesreči Pirc Musarjeve: Posnetki kamer razkrivajo, kaj se je zgodilo

 

"Vsaka nesreča nosi psihološko breme vsem, ki so udeleženi"

"Za vsako nesrečo je najprej to seveda tragični dogodek, ki ostane tudi v spominu in tako dalje in nosi nekako to psihološko breme vsem, ki so udeleženi," je poudaril.

Vozila s spremstvom pa so po svojih protokolih vozila s povečano hitrostjo, s katero lahko vozijo. "In v trenutku pač je bila situacija, položaj vozil tak, da je bila ta nesreča očitno neizbežna," je zaključil Vidmar.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

kastelec prometna nesreča nataša pirc musar

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24ur.com Mesec dni po nesreči Pirc Musarjeve: Posnetki kamer razkrivajo, kaj se je zgodilo
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