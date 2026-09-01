'Pri 150 kilometrih na uro je bilo 30 metrov razdalje nekoliko premalo'

Kot je v oddaji 24UR Zvečer pojasnil dekan Fakultete za pomorstvo in promet dr. Peter Vidmar, je videti, da se je v predoru vžgala varnostna signalizacija in da so posledično vozila v koloni to zaznala in začela zmanjševati hitrost. "Zdaj, drugo vozilo v tej koloni se je uspelo odmakniti na desno, prvo pa nekako posledično tudi zaradi tega se ni uspelo in se je prestavilo samo nekje do sredine. Kolikor vidimo tam, je enostavno ostalo premalo prostora, da bi vozila spremstva šla mimo."

Dodal je še, da so vozila spremstva imela precej veliko hitrost. "Nekako iz posnetka je bilo mogoče grobo oceniti, da je bilo to okrog 150 kilometrov na uro in nekako varnostna razdalja med prvim vozilom v spremstvu in kombijem sem nekje ocenil tam okrog 30 do 35 metrov, kar je pri tej hitrosti nekoliko premalo."

Kaj takšna hitra vožnja pomeni za reakcijski čas? Povprečen voznik ima reakcijski čas nekje od 0,8 do ene sekunde, vozniki usposobljeni za dinamično vožnjo pa imajo lahko reakcijski čas skoraj pol sekunde, razlaga. "Se pravi, ni to zelo velika razlika tudi za zelo usposobljene voznike in enostavno fizično ni mogoče v krajšem času pri tako veliki hitrosti vozilo ustaviti oziroma zmanjšati hitrost vozila, ki je bilo pred njim, katerega sem ocenil, mislim, da nekje okrog 60 kilometrov na uro."