Nesreča Pirc Musarjeve: nadzor PU Koper pokazal pomanjkljivosti

Poročilo razkriva pomanjkljivosti pri vodenju PU Koper. Po mnenju nadzornikov je "izostalo vodenje na vseh ravneh". Policisti na mestu nesreče niso dobili strokovne pomoči, ki bi jo pri preiskovanju hujše prometne nesreče potrebovali.

Iz poročila, ki ga je objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je "izostalo vodenje na vseh ravneh". Strokovni nadzor je po nesreči predsednice v predoru Kastelec naročil v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek.

"Na kraju prometne nesreče ni bilo prisotnega starešine, ki bi patrulji nudil strokovno pomoč pri obravnavi in preiskovanju hujše prometne nesreče z udeležbo varovane osebe, čeprav bi bilo to mogoče zagotoviti skladno z določbo prvega odstavka 8. člena akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji," je zapisano v poročilu.

V preiskavo se tudi ni vključil sektor uniformirane policije PU Koper. Kot so ugotovili, je vodja sektorja dobil samo kratko sms-sporočilo brez relevantnih dejstev in okoliščin nesreče, na podlagi katerih bi se lahko odločil za drugačen način ukrepanja oziroma vključitev v nudenje strokovne pomoči, navaja portal.

Prav tako na kraj nesreče ni prišla predstavnica za odnose z javnostmi, prav tako policistom ni na drug način zagotovila strokovne podpore pri komuniciranju z javnostjo, čeprav ji je bila pripravljenost na domu odrejena prav za tovrstne primere. To po mnenju nadzornikov odpira vprašanje smotrnosti in zakonitosti odrejanja pripravljenosti na domu uslužbenki, "saj v konkretnem primeru očitno ni bil dosežen njen namen, to je udeležba na kraju dogodka oziroma zagotavljanje strokovne pomoči s področja odnosov z javnostjo," so zapisali v poročilu.

Nadzorniki so med drugim ugotovili tudi pomanjkljivosti glede spoštovanja rokov za izdelavo pisnih izdelkov, pravilno izpolnjevanje obrazcev in pravočasno obveščanje tožilstva.

V poročilu ugotavljajo tudi, da se določene nepravilnosti pri evidentiranju prometnih nesreč ponavljajo kljub temu, da so bile ugotovljene in obravnavane že v predhodnih nadzorih. Vodstvena odgovornost za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ne sme biti omejena zgolj na seznanitev z ugotovitvami nadzora, temveč mora vključevati aktivno spremljanje, preverjanje učinkovitosti sprejetih ukrepov in preprečevanje ponavljanja že večkrat ugotovljenih napak, so zapisali.

V poročilu so med predlaganimi ukrepi denimo navedli, da mora direktorica policijske uprave z ugotovitvami do konca septembra seznaniti komandirje policijskih enot, določiti starešine, ki se jih obvešča o posameznem dogodku, zagotoviti, da se v primeru hujše prometne nesreče oz. nesreče, ki izstopa po obsegu, posledicah ali drugih posebnostih, o dogodku obvesti predstavnika za odnose z javnostmi, ki v času opravljanja dela ali pripravljenosti na domu zagotovi obveščanje medijev ter po potrebi odide na kraj dogodka. Prav tako mora direktorica do konca septembra pripraviti načrt odprave ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti ter ga posredovati uradu uniformirane policije na Generalni policijski upravi, do 15. decembra pa poročilo o realizaciji tega načrta.

Iz poročila je razvidno še, da Lorbek soglaša s poročilom in predlaganimi ukrepi ter zahteva ugotavljanje odgovornosti.

V poročilu, ki ga je STA prejela po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, prvi pa ga je objavil portal Preiskovalno, so počrnili večji del besedila, z izjemo zaključka in predlaganih ukrepov. Počrnili so uvod, ugotovitve ter imena in delovna mesta javnih uslužbencev, ki so kršili pogodbe o zaposlitvi.

Kot so na policiji pojasnili v odločbi, bi razkritje teh delov pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov in motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa. Pravilnik o zaščiti podatkov policije med varovane podatke uvršča tudi podatke o specifičnih ukrepih, metodah, tehnikah in sredstvih policije ter dokumente, iz katerih je mogoče ugotoviti taktiko in metodiko dela policije ali bi njihovo razkritje lahko otežilo oziroma onemogočilo izvajanje policijskih nalog. Javna objava osebnih podatkov zaposlenih v tej fazi postopka, ko še ni pravnomočno zaključen, pa bi pomenila grob in sorazmerno neupravičen poseg v njihovo pravico do zasebnosti, so še navedli.

Na Policijski upravi Koper ugotovitev za zdaj ne komentirajo.

Delo policije v povezavi s prometno nesrečo predsednice je vzel pod drobnogled tudi direktorat ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, pristojen za nadzor policije. Po navodilu ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza je namreč od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog, povezanih z obravnavo prometne nesreče. Po prejemu poročila bo izdelano mnenje glede zakonitosti in strokovnosti dela policije, je ministrstvo pojasnilo sredi avgusta.