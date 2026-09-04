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Slovenija

Nesreča Pirc Musarjeve: nadzor PU Koper pokazal pomanjkljivosti

Ljubljana, 04. 09. 2026 09.45 pred 31 minutami 4 min branja 28

Avtor:
A.K. STA
Posnetki nesreče Nataše Pirc Musar

Nadzor nad delom Policijske uprave (PU) Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc Musar, je pokazal nekatere pomanjkljivosti pri vodenju PU Koper.

Iz poročila, ki ga je objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je "izostalo vodenje na vseh ravneh". Strokovni nadzor je po nesreči predsednice v predoru Kastelec naročil v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek.

Poročilo razkriva pomanjkljivosti pri vodenju PU Koper. Po mnenju nadzornikov je "izostalo vodenje na vseh ravneh". Policisti na mestu nesreče niso dobili strokovne pomoči, ki bi jo pri preiskovanju hujše prometne nesreče potrebovali.

Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

"Na kraju prometne nesreče ni bilo prisotnega starešine, ki bi patrulji nudil strokovno pomoč pri obravnavi in preiskovanju hujše prometne nesreče z udeležbo varovane osebe, čeprav bi bilo to mogoče zagotoviti skladno z določbo prvega odstavka 8. člena akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji," je zapisano v poročilu.

V preiskavo se tudi ni vključil sektor uniformirane policije PU Koper. Kot so ugotovili, je vodja sektorja dobil samo kratko sms-sporočilo brez relevantnih dejstev in okoliščin nesreče, na podlagi katerih bi se lahko odločil za drugačen način ukrepanja oziroma vključitev v nudenje strokovne pomoči, navaja portal.

Prav tako na kraj nesreče ni prišla predstavnica za odnose z javnostmi, prav tako policistom ni na drug način zagotovila strokovne podpore pri komuniciranju z javnostjo, čeprav ji je bila pripravljenost na domu odrejena prav za tovrstne primere. To po mnenju nadzornikov odpira vprašanje smotrnosti in zakonitosti odrejanja pripravljenosti na domu uslužbenki, "saj v konkretnem primeru očitno ni bil dosežen njen namen, to je udeležba na kraju dogodka oziroma zagotavljanje strokovne pomoči s področja odnosov z javnostjo," so zapisali v poročilu.

Nadzorniki so med drugim ugotovili tudi pomanjkljivosti glede spoštovanja rokov za izdelavo pisnih izdelkov, pravilno izpolnjevanje obrazcev in pravočasno obveščanje tožilstva.

V poročilu ugotavljajo tudi, da se določene nepravilnosti pri evidentiranju prometnih nesreč ponavljajo kljub temu, da so bile ugotovljene in obravnavane že v predhodnih nadzorih. Vodstvena odgovornost za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ne sme biti omejena zgolj na seznanitev z ugotovitvami nadzora, temveč mora vključevati aktivno spremljanje, preverjanje učinkovitosti sprejetih ukrepov in preprečevanje ponavljanja že večkrat ugotovljenih napak, so zapisali.

V poročilu so med predlaganimi ukrepi denimo navedli, da mora direktorica policijske uprave z ugotovitvami do konca septembra seznaniti komandirje policijskih enot, določiti starešine, ki se jih obvešča o posameznem dogodku, zagotoviti, da se v primeru hujše prometne nesreče oz. nesreče, ki izstopa po obsegu, posledicah ali drugih posebnostih, o dogodku obvesti predstavnika za odnose z javnostmi, ki v času opravljanja dela ali pripravljenosti na domu zagotovi obveščanje medijev ter po potrebi odide na kraj dogodka. Prav tako mora direktorica do konca septembra pripraviti načrt odprave ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti ter ga posredovati uradu uniformirane policije na Generalni policijski upravi, do 15. decembra pa poročilo o realizaciji tega načrta.

Iz poročila je razvidno še, da Lorbek soglaša s poročilom in predlaganimi ukrepi ter zahteva ugotavljanje odgovornosti.

V poročilu, ki ga je STA prejela po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, prvi pa ga je objavil portal Preiskovalno, so počrnili večji del besedila, z izjemo zaključka in predlaganih ukrepov. Počrnili so uvod, ugotovitve ter imena in delovna mesta javnih uslužbencev, ki so kršili pogodbe o zaposlitvi.

Kot so na policiji pojasnili v odločbi, bi razkritje teh delov pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov in motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa. Pravilnik o zaščiti podatkov policije med varovane podatke uvršča tudi podatke o specifičnih ukrepih, metodah, tehnikah in sredstvih policije ter dokumente, iz katerih je mogoče ugotoviti taktiko in metodiko dela policije ali bi njihovo razkritje lahko otežilo oziroma onemogočilo izvajanje policijskih nalog. Javna objava osebnih podatkov zaposlenih v tej fazi postopka, ko še ni pravnomočno zaključen, pa bi pomenila grob in sorazmerno neupravičen poseg v njihovo pravico do zasebnosti, so še navedli.

Na Policijski upravi Koper ugotovitev za zdaj ne komentirajo.

Delo policije v povezavi s prometno nesrečo predsednice je vzel pod drobnogled tudi direktorat ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, pristojen za nadzor policije. Po navodilu ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza je namreč od policije zahteval poročilo glede policijskih nalog, povezanih z obravnavo prometne nesreče. Po prejemu poročila bo izdelano mnenje glede zakonitosti in strokovnosti dela policije, je ministrstvo pojasnilo sredi avgusta.

nataša pirc musar nesreča poročilo pu koper

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KOMENTARJI28

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nivo
04. 09. 2026 11.13
Poslušal sem prometne strokovnjake, vendar pa mi v tem primeru nič ni jasno. Najprej so okrivili voznika, ki se ni umaknil iz prehitevalnega pasu pravilno. Sodeč po posnetku je ravnal tako, kot bi vsi drugi vozniki. Ko je prehiteval je nenadoma zaznal utripanje, kar pomeni, da se je nekaj zgodilo v tunelu. Logično, da je zmanjšal hitrost in se počasi skušal umakniti na vozni pas, kje pa je vedel da bodo za njim pridrveli s 150 km/uro. Drugo vprašanje pa je ali je bilo res potrebno voziti v tunelu s tako veliko hitrostjo.
Odgovori
0 0
jstsmjst
04. 09. 2026 11.07
Pravi kriminalci se posmehujejo policiji, ki se sama s sabo ukvarja, adijo pamet
Odgovori
0 0
jung
04. 09. 2026 11.05
Predlagam, da se vsaj malo zgledujemo po Trumpu in tunel preimenujemo npr. v Predsedniški oz Musarjev tunel. Tako bi pri prometnih info. takoj vedeli kje so neke težave v prometu.
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+3
3 0
gullit
04. 09. 2026 11.12
Kot Kacinov klanec.
Odgovori
0 0
motomar123
04. 09. 2026 11.00
ni več Tacna ni več dobrih policistov
Odgovori
+1
1 0
majsterinegasrat
04. 09. 2026 10.58
skratka več narobe kot prav. država je do državljanov mačehovska, ne spoštuje nobenih rokov, sodstvo, zdravstvo in tudi šolski sistem je katastrofa. ko pa končno nekaj dočakaš od države po treh letih, pa imaš osem dni za odgovor, kateri so že potekli preden ti je poštar uspel sploh prinest pošto na dom.
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+4
4 0
Murkovzos
04. 09. 2026 10.54
Konvoj z lučkami, krepko nad omejitvami, 2m za ritjo drugemu... Kaj bi še radi, 1x pač pokne. "Če miljonkrat uspeš ti pač 1x ne rata" Krivolučka je kriva...
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+4
5 1
Tko ne bo šlo
04. 09. 2026 10.51
Hujše prometne nesreče, pa kam bodo ta primer še pripeljali?
Odgovori
+3
3 0
Arzen
04. 09. 2026 10.43
GOLOB JE PRIVILIGIRAL SVOJE VARNOSTNIKE IN PROTIZAKONITO ZA SEBE ZAGOTOVIL VAROVANJE IZVEN POLICISKIH VRST!!! TO JE POTEM PREVZELA TUDI MUSA!!! V KAKŠNI DRŽAVI ŽIVIMO KO VODITELJI NE ZAUPAJO SLO POLICIJI!!! SRAMOTA!!! ŠE DOBRO DA JE PRIŠEL JJ IN ZAHTEVAL DA VAROVANJE SPET PREVZAME SLO POLICIJA!!! LE PRC MUSARJEVA SE ŠE UPIRA, VENDAR PO TEM PRIPETLJAJU MISLIM DA BO TUDI NJENO VAROVANJE VREVZELA POLICIJA!!!
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+4
8 4
Arzen
04. 09. 2026 10.40
ZAKAJ SE MORE VOZITI Z PRIŽGANIMI MODRIMI LUČMI IN OGROŽATI VARNOST SEBE IN DRUGIH V PROMETU??? ZARADI VARNOSTI??? KDO JE TU BEDAK??? ALI PO ŠOPING CENTRU TUDI TEKAJO ZARADI VARNOSTI??? ZAKONSKO PREPOVEDATI UPORABO VOZIL Z PREDNOSTJO ZA VSE POLITIKE!!!
Odgovori
+5
7 2
majsterinegasrat
04. 09. 2026 11.01
najbrž so brali kakšne zgodbe o kraljih, princih in plemičih iz srednjega veka in ko se je pokazala možnost, so zase spisali takšne zakone in pravila.
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+1
1 0
Moderni mislec
04. 09. 2026 10.35
Mene zanima kaj sta počeli predsednica in njena prijateljica zadaj, da nista bili privezani?
Odgovori
+7
9 2
RichPiana
04. 09. 2026 10.38
Kunilingus
Odgovori
+4
5 1
brezvode
04. 09. 2026 10.35
Vprašanje kdo ima tu prste vmes morda želja po položaju!!??? Vaterpolist
Odgovori
+3
3 0
Hribovito2020
04. 09. 2026 10.31
Ker je bila v prometni nesreči udeležena predsednica bi moralo priti vodstvo PU Koper na kraj, ne vem zakaj. Dežurni starešina bi moral priti na kraj, če je bil sploh dežurni. Za tiskovnega predstavnika, če ima dežurstvo bi prav tako priti na kraj. Problem PU Koper je že vrsto let premalo kadra ampak to očitno nobenega ne moti. In še nekaj, ko pride do takega dogodka se vsi ponavadi spravijo na navadnega policista.
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+5
6 1
hansgruber
04. 09. 2026 10.28
Torej tukaj mešamo jabolka in hruške type of communication :)
Odgovori
+1
1 0
rogla
04. 09. 2026 10.25
Sedaj ste pa že malo tečni s to nesrečo predsednice! Dokončajte vzroke, nato poročajte in amen!
Odgovori
+7
7 0
punkracij
04. 09. 2026 10.25
Neprilagojena hitrost in svetniški sij nekaterih udeležencev to je edini vzrok in težava tega dogodka v tunelu.
Odgovori
+8
8 0
FIRBCA
04. 09. 2026 10.24
se se kaj drugega pise kod trace in kdo je komu jezik pokazal kaj narobe uspicil, dela se lotite in priskrbite delo nasim novim Filipincem
Odgovori
+3
3 0
blurp_blurp
04. 09. 2026 10.18
Vsak dan se dogajajo nesreče, ki se verjetno obravnavajo na enak ali pa še bolj pomanjkljiv način ... zdej je pa cel halo glede postopkov ker se je slučajno zaletel kombi s predsednico. Očitno je edini način, da se zadeve analizirajo in izboljšajo, po nesrečah znanih ljudi. Zakaj tak nadzor ni opravljen ko sosedov Franci z mopedom podrsa odbijač od Štefke?
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+9
9 0
obožeobože
04. 09. 2026 10.17
Lisička zvitorepka si ti Nataša!
Odgovori
+5
6 1
Tinko22
04. 09. 2026 10.15
Ni meni treb tega cele dneve poslušat, gledat, brat...mater ste tečni...naj pristojni organi naredijo svoj posel, če ga bodo, ker niso sposobni
Odgovori
+10
10 0
Deathstar
04. 09. 2026 10.14
Hujša nesreča? Daj ga lomt....
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+9
9 0
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