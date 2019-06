Nesreča pri Hrastovljah od celine odrezala Luko Koper

Nesreča tovornega vlaka pri Hrastovljah ne pomeni le potencialne onesnaženosti okolja zaradi iztekanja kerozina, temveč tudi, da je zaradi zaprte železniške proge od celine odrezano tudi pristanišče Luka Koper. Promet naj bi znova stekel v petek, do takrat pa bo tovor iz pristanišča preusmerjen na ceste.

Zaradi nesreče tovornega vlaka pri Hrastovljah je od celine odrezano tudi pristanišče Luka Koper. Promet bo predvidoma ponovno stekel v petek. Luka Koper je svoje stranke o nesreči obvestila in jih pozvala, naj preusmerijo tovor na cesto – a dejstvo je, da bodo logisti imeli težave s preusmeritvijo vsega tovora, ki bo v naslednjih dneh ostal v Luki. V družbi sicer pravijo, da imajo dovolj prostora za sprejem nove ladje, ki pride v petek ali soboto, četudi do takrat ne bi uspeli vsega tovora odpeljati iz Luke. Na takšni ladji je v povprečju od štiri do pet tisoč kontejnerjev, dnevno pa po progi, kjer promet trenutno ne poteka, pelje med 75 in 80 vlakov. Trenutno na odvoz iz Kopra čaka 35 tovornih kompozicij, v notranjosti države še dodatnih 35, na mejah pa 80 – skupno torej kar 150 vlakov. Da bi ocenili morebitno škodo, je še prezgodaj, pravijo, in ocenjujejo, da za zdaj ni razlogov za paniko. Trenutno povečanje stroškov zaradi preusmerjanja tovora na tovornjake občutijo predvsem stranke, ki prevažajo tovor. Če bi bilo potrebno, da bi tovor preusmerili iz Luke v druga pristanišča, bi v družbi posledice občutili.

Tovor iz Luke Koper bo zaenkrat preusmerjen na ceste. FOTO: Aljoša Kravanja

Dimitrij Zadel, predsednik uprave Luke Koper je včeraj ob kraju nesreče dejal: "Preusmerili bomo vse, kar se da na kamionski del in upam, da bodo čim prej to odpravili." Roku Svetku, katerega podjetje se že 40 let ukvarja z organiziranjem prevozov od ladij iz Luke Koper do strank in obratno, že celo jutro zvoni telefon. Gre malodane za logistično katastrofo – stranka iz Madžarske sprašuje, ali bi lahko vlak z Madžarske ustavil v Ljubljani in da bi nekaj kontejnerjev, ker se mudi, poslali v Luko s tovornjaki. "Čim ustavimo ta vlak v Ljubljani, potem ta vlak ne bi prišel več v redno traso in bi en teden čakal v Ljubljani. Tako da se je stranka odločila, da bo počakala," razlaga Svetek.

Trije dnevi zaprte proge pomenijo okoli pol milijona evrov škode. FOTO: Aljoša Kravanja

Vsak dan v Koper in iz Kopra prepeljejo 12 vlakov. Škoda stoječega tovora v prihodkih predstavlja 10 do 15 tisoč evrov na vlak, trije dnevi zaprte proge pa pomeni 36 vlakov – z drugimi besedami, okoli pol milijona evrov. "Tega tovora ni več, ne pride več na tir, ampak gre naprej s kamionom. Svet se ne more ustaviti zaradi nas," je dejal Svetek.