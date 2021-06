Več nesreč pri Logu proti Kopru, zastoj dolg sedem kilometrov

Prometno-informacijski center poroča, da se je na primorski avtocesti pri Logu proti Kopru zgodilo več prometnih nesreč, v katerih je udeleženih najmanj pet vozil. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Nastaja zastoj od ljubljanske obvoznice proti Vrhniki, ki je dolg do sedem kilometrov. Na cilj boste prišli z enourno zamudo.

Daljše čakalne dobe nastajajo pri prestopu meje s Hrvaško. Trenutno nastajajo zastoji na mejnem prehodu Dragonja (za izstop do 30 minut), Gruškovje (za izstop do ene ure), Metlika (za izstop do ure in pol), Obrežje (za izstop do 30 minut) in Starod (za izstop do ene ure).

Na Darsu pričakujejo, da bo promet povečan predvsem v smeri od Avstrije in Italije proti slovenskemu in hrvaškemu primorju ter v obratni smeri.

V času turistične sezone, to je od 26. junija do 5. septembra, sicer na avtocestah velja omejitev prometa vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, ob sobotah od 8. do 13. ure, ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dnevih pa od 8. do 21. ure.

Na AMZS ljudem svetujejo, da se na počitnice pripravijo. Priprava naj vključuje načrtovanje poti, preverjanje aktualnih informacij o ukrepih, povezanih z epidemijo covida-19, in pogojih za vstop v državo, v katero potujejo, ter stanja na cestah. Gneči se je mogoče izogniti z izbiro manj obremenjenih cest in mejnih prehodov, svetujejo.

Običajnim razlogom za povečan promet na naših cestah in mejnih prehodih v poletnih mesecih so se že lani pridružile kontrole na mejnih prehodih v povezavi z epidemijo covida-19. Matic Zupančič iz AMZS opozarja, da "zaradi epidemije covida-19 še vedno ostaja poostren nadzor potnikov na mejnih prehodih. Več kot v preteklosti je sedaj 'papirologije', saj številne države poleg potrdil o cepljenju, prebolelosti ali negativnem izvidu testa na koronavirus zahtevajo tudi registracijo prek spletnih obrazcev".