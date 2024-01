PRENOS V ŽIVO: Nesreča pri Postojni: Slovenske železnice zaključile interni nadzor

Konec decembra se je na železniški progi med železniškima postajama Postojna in Prestranek, pri železniškem prehodu Rakitnik, zgodila železniška nesreča, pri čemer je potniški vlak povozil skupino delavcev Slovenskih železnic, ki so na progi izvajali dela. Na kraju sta dva delavca zaradi poškodb umrla, dva pa sta bila huje poškodovana.

Direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc je v nadaljevanju predstavil izsledke interne preiskave. Poudaril je, da je vzrok za nesrečo človeški faktor, saj so vse naprave delovale brezhibno. Glavni vzrok je neoddaja obvestila s strani progovnega prometnika o vožnji vlaka. Skupina delavcev je pričakovala, da bo o prihodu vlaka obveščena, a ni bila. Čuvaj je medtem pri sebi imel izvleček voznega reda, a ni odreagiral, ko je imel vlak štiriminutno zamudo.

Čuvaj sicer v nesreči ni bil poškodovan. Kot je povedal Kranjc, je bil čuvaj tisti, ki je vlak videl, sicer prepozno, in opozoril delavce. S tem je verjetno preprečil še kakšno smrt, meni. Bi pa moral predtem poklicati center in preveriti, zakaj vlak še ni zapustil postaje.

Strojevodja je s signalnim znakom trikrat opozoril na približevanje vlaka, kar pa po besedah Kranjca ni bilo optimalno, saj proga na tem odseku poteka v zavojih.

Progovni prometnik se je neposredno pred nesrečo pogovarjal po službenem telefonu, pogovor je bil zasebne narave, so ugotovili v preiskavi. "To gotovo ni pozitivno vplivalo na njegovo zbranost," je dejal Kranjc. Po besedah Mesa je bil prometnik dober delavec in da nad njegovim delom ni bilo pripomb. Je pa potrdil, da je bil leta 2017 vpleten v incident. Podrobnosti ni predstavil. Slovenske železnice so takrat ukrepale v skladu z zakonodajo, sodišče pa ni ugotovilo njegovih napak.

Preiskovalni organ podal varnostna priporočila

Pred dnevi je preiskovalni organ v železniškem prometu ministrstva za infrasktrukturo sicer podal prva varnostna priporočila. Preiskava še poteka, do zdaj pa so ugotovili, da več udeleženih oseb neposredno pred nesrečo ni izvedlo predpisanih varnostnih protokolov.

Preiskava nesreče bo trajala vse do izdaje končnega poročila, je takrat za STA pojasnil glavni preiskovalec železniških nesreč in incidentov Daniel Lenart. Preiskovalni organ preiskuje vzroke nesreče z namenom, da nato izda priporočila vpletenim podjetjem, da v bodoče do podobnih nesreč ne bi več prihajalo, je dodal.