Nesreča pri Postojni: več oseb ni upoštevalo varnostnih protokolov

Konec decembra se je namreč na železniški progi med železniškima postajama Postojna in Prestranek, pri železniškem prehodu Rakitnik, zgodila železniška nesreča, pri čemer je potniški vlak povozil skupino delavcev Slovenskih železnic, ki so na progi izvajali dela. Na kraju sta dva delavca zaradi poškodb umrla, dva pa sta bila huje poškodovana. Slednja sta že v domači oskrbi, so pojasnili na Slovenskih železnicah.

Preiskava nesreče bo trajala vse do izdaje končnega poročila, je za STA pojasnil glavni preiskovalec železniških nesreč in incidentov Daniel Lenart. Preiskovalni organ preiskuje vzroke nesreče z namenom, da nato izda priporočila vpletenim podjetjem, da v bodoče do podobnih nesreč ne bi več prihajalo, je dodal.

V petek je preiskovalni organ ministrstva upravljavcu javne železniške infrastrukture SŽ-Infrastruktura ter podjetju SŽ-VIT, ki izvaja upravljanje z vlečnimi vozili SŽ-Potniški promet in SŽ-Tovorni promet, izdal prva varnostna priporočila.

Glede na dejstvo, da protokoli v podzakonskih aktih predpisujejo varovanje progovne delovne skupine z več varovali, ki pa slonijo izključno na človeških faktorjih, je mogoče z gotovostjo trditi, da so za nesrečo odgovorni človeški faktorji, je zapisal. "Med preiskovalnimi postopki, ki so bili opravljeni do sedaj, je bilo ugotovljeno, da več udeleženih oseb neposredno pred nesrečo ni izvedlo predpisanih varnostnih protokolov," je pojasnil.

Vzporedno z varnostno preiskavo preiskovalnega organa ministrstva poteka tudi predkazenski postopek, ki ga usmerja državno tožilstvo.

S Policijske uprave Koper so sporočili, da sta na kraj nesreče, ki so ga zavarovali policisti, prišli tudi državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki je odredila določena preiskovalna dejanja in prepustila ogled kriminalistom.

Pri ogledu so sodelovali še preiskovalec železniških nesreč, forenzični strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija in obducentka Inštituta za sodno medicino. Na kraju dogodka so zbrali potrebna obvestila. Tekom predkazenskega postopka nadaljujejo zbiranje obvestil, dokumentacije in drugih podatkov. Predkazenski postopek se nanaša na preiskavo suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, so pojasnili na PU Koper.

Na Slovenskih železnicah pa so pojasnili, da bodo do konca januarja znani tudi rezultati internega nadzora. Do konca preiskave sta v skladu z zakonom v suspenzu čuvaj in progovni prometnik, so še potrdili.