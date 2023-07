Zaprta severna ljubljanska obvoznica ter vozni in prehitevalni pas pred Brezovico

Severna ljubljanska obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Tomačevo proti Zadobrovi. Nastaja zastoj. Obvoz je možen skozi mesto oziroma preko krožišča Tomačevo. Nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti, kjer sta pred Brezovico proti Kopru zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po enem pasu. Nastaja zastoj, ki sega na južni ljubljanski obvoznici do Barja in na zahodni ljubljanski obvoznici do Brda.

Nesreča na primorski avtocesti se je zgodila malo pred 16. uro, na severni ljubljanski obvoznici pa ob 16.42, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje do Barja. Počasi gre tudi na posameznih odsekih na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani in naprej na južni ljubljanski obvoznici proti Rudniku, kjer je zamuda 40 minut. Zastoji so tudi na Štajerskem. Na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju se pot podaljša za 25 minut, proti Ljubljani pa za 15 minut. Gneča je tudi na cestah Logatec - Vrhnika, Brezovica - Ljubljana, Lesce - Bled, Šmarje - Koper in Vič - Brezovica, poroča Prometno informacijski center.