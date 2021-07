Po nesreči v blejskem Vintgarju: je za varnost ustrezno poskrbljeno?

Bil je običajen dan v blejskem Vintgarju, nihče ni slutil nesreče. "Že prvič se je malo odkrušilo, čisto na začetku, ko pridete čez prvi most. Potem smo šli naprej in se je pes enostavno ulegel na tla in se ni hotel premakniti," pripoveduje očividec David Gojković.

Nato je zabobnelo. "Kar naenkrat se je usulo dol, ko sem se obrnil, sem samo punco stran potisnil, da ni na njo padlo. Jaz sem dobil dva kamna v hrbet, na nogo. Ko sem se pa obrnil, je pa na gospo, recimo, da 60-, 70-kilogramski, če ne še več, kamen direktno na glavo padel."

Skala je priletela z nasprotnega brega, zadela ob steno in se razletela. "Ljudje so začeli ven vleči telefone, slikati, snemati ... in jih je ta drug kolega stran spravljal," še pripoveduje Gojković.

Poklical je na pomoč, gorski reševalci so žensko prepeljali v ljubljanski UKC. Po neuradnih informacijah je v komi.