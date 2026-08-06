'Tisti trenutek, ko sta vstopili v vozilo varovane osebe, sta postali javni osebi'

Kakšno varnostno tveganje predstavlja dejstvo, da je imela predsednica države Nataša Pirc Musar v službenem vozilu dve prijateljici in še več, nam je v oddaji 24UR Zvečer povedal nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne službe Andrej Rupnik.

Vse, kar uradno vemo, je, da je ena od prijateljic Rusinja in da nista v nobeni poslovni zvezi z njo, ampak sta samo prijateljici. Tudi včeraj pa so nam iz urada predsednice odgovorili, da imen in priimkov prijateljic ne bodo razkrili, ker nista javni osebi.

"Tisti trenutek, ko sta ti dve gospe vstopili v vozilo varovane osebe, sta postali javni osebi. Zato je to zanikanje oziroma odklanjanje razkritja identitete teh oseb nesmiselno," je dejal Rupnik.

Prisotnost oseb, ki imajo reden in neposreden stik z varovano osebo, po njegovih besedah odpira več tveganj.

Prvo tveganje je povezano z možnostjo, da bi osebi, ki se pogosto zadržujeta v neposredni bližini predsednice, v primeru morebitnega napada postali tarči skupaj z njo. Takšna situacija ne bi ogrozila le njiju, temveč bi dodatno otežila delo varnostne ekipe, ki skrbi za zaščito predsednice.

Drugo tveganje se nanaša na samo varovano osebo. Zakon namreč določa, da mora policija opraviti varnostno preverjanje vseh posameznikov, ki imajo z varovano osebo neposreden in trajnejši stik. Če takšen odnos traja že dalj časa, je to pomemben vidik celotnega sistema varovanja.

Ob tem se odpira tudi možnost tretjega tveganja. "Glede na to, da naj bi bila ena od teh dveh prijateljic ruska državljanka, bi se s temi potencialnimi tveganji – ne trdim, da obstajajo – morala pozabavati tudi SOVA," je dodal.