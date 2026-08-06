Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Tisti trenutek, ko sta vstopili v vozilo varovane osebe, sta postali javni osebi'

Ljubljana, 06. 08. 2026 06.00 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Predsednica države Nataša Pirc Musar

Medtem ko policijski sindikat zahteva celovito, strokovno in nepristransko preiskavo nesreče predsednice države Nataše Pirc Musar, smo izvedeli, da naj bi nekdanji ustavni sodnik Peter Jambrek pisal ustavno obtožbo proti predsednici. Policijski sindikat pa še poudarja, da mora biti preiskava nesreče temeljita. In še: konvoj bi moral imeti vključeno zvočno in svetlobno signalizacijo. Jo je imel?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Nekdanji direktor SOVE o nesreči predsednice
    08:35
    Iz 24UR ZVEČER: Nekdanji direktor SOVE o nesreči predsednice
  • Iz 24UR ZVEČER: Policijski sindikati zahtevajo preiskavo nesreče
    04:08
    Iz 24UR ZVEČER: Policijski sindikati zahtevajo preiskavo nesreče

Kakšno varnostno tveganje predstavlja dejstvo, da je imela predsednica države Nataša Pirc Musar v službenem vozilu dve prijateljici in še več, nam je v oddaji 24UR Zvečer povedal nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne službe Andrej Rupnik.

Vse, kar uradno vemo, je, da je ena od prijateljic Rusinja in da nista v nobeni poslovni zvezi z njo, ampak sta samo prijateljici. Tudi včeraj pa so nam iz urada predsednice odgovorili, da imen in priimkov prijateljic ne bodo razkrili, ker nista javni osebi.

"Tisti trenutek, ko sta ti dve gospe vstopili v vozilo varovane osebe, sta postali javni osebi. Zato je to zanikanje oziroma odklanjanje razkritja identitete teh oseb nesmiselno," je dejal Rupnik.

Prisotnost oseb, ki imajo reden in neposreden stik z varovano osebo, po njegovih besedah odpira več tveganj.

Prvo tveganje je povezano z možnostjo, da bi osebi, ki se pogosto zadržujeta v neposredni bližini predsednice, v primeru morebitnega napada postali tarči skupaj z njo. Takšna situacija ne bi ogrozila le njiju, temveč bi dodatno otežila delo varnostne ekipe, ki skrbi za zaščito predsednice.

Drugo tveganje se nanaša na samo varovano osebo. Zakon namreč določa, da mora policija opraviti varnostno preverjanje vseh posameznikov, ki imajo z varovano osebo neposreden in trajnejši stik. Če takšen odnos traja že dalj časa, je to pomemben vidik celotnega sistema varovanja.

Ob tem se odpira tudi možnost tretjega tveganja. "Glede na to, da naj bi bila ena od teh dveh prijateljic ruska državljanka, bi se s temi potencialnimi tveganji – ne trdim, da obstajajo – morala pozabavati tudi SOVA," je dodal.

Preberi še Varnostni konvoj brez ustrezne razdalje? Policisti opozarjajo na neskladje pravil

Nenavadno je tudi, da je predsednica med službeno potjo v Komendo sedela v kombiju, medtem ko je bilo vozilo njenega spremstva znamke Audi videti brez potnikov. "Kombi se običajno uporablja za druge člane delegacij, ki so v varovanih kolonah. Predsednica, ki je varovana po najvišji domači stopnji, bi morala sedeti v vozilu na zadnjem sedežu, kjer nasproti sebe nima nobenih drugih sedežev," je pojasnil.

V tem primeru naj bi potniki v zadnjem delu sedeli drug nasproti drugemu. "To je precej nevarno, ker če pride do trčenja in vsi niso pripeti, oseba postane izstrelek, ki lahko v smeri trčenja poškoduje drugo osebo. Popolnoma možno je, da se je to v tem primeru tudi zgodilo."

Kolona imela vklopljene svetlobne in zvočne znake

Ali dejstvo, da je kolona s predsednico uporabljala posebne svetlobne in zvočne signale, vpliva na odgovornost voznika kombija, ki ga je policija kazensko ovadila zaradi povzročitve prometne nesreče?

Rupnik je pojasnil, da ne. Tudi takrat namreč, ko vozilo "vozi s prednostjo, kar pomeni, da ima vklopljene utripajoče luči in zvočne signale, mora voznik še vedno upoštevati nekatera splošna pravila".

Predvsem pa mora paziti, da ne ogroža potnikov v svojem vozilu in drugih udeležencev v prometu, je dodal. "Na vseh teh voznikih, ki vozijo vozila s spremstvom, je vselej visoka stopnja odgovornosti. Če pride do nesreče iz malomarnosti, običajno za to odgovarjajo."

Preberi še Šepec: Huje poškodovana prijateljica predsednice lahko toži državo

Predsednica ni bila pripeta

Iz urada so najprej sporočili, da je bila predsednica pripeta, potem pa je četrti dan po nesreči sama dejala, da ni bila pripeta.

"Tisto, kar je v resnici relevantno, je policijski zapisnik. Vendar ta zelo pogosto temelji na izjavah udeležencev. Zdaj je vprašanje, kaj so udeleženke povedale policistom na kraju prometne nesreče in kakšne informacije so prispele v urad predsednice države," je komentiral Rupnik.

"Zdaj vemo, kaj predsednica sama izjavlja, in temu gre verjeti. Je pa možno, da so jo v uradu skušali nekako pokriti. Sicer neuporaba varnostnega pasu je prekršek, ki lahko v prometni nesreči pomeni zelo veliko razliko, včasih tudi razliko med življenjem in smrtjo."

Celoten pogovor lahko pogledate v priloženem videoposnetku.

 

prometna nesreča nataša pirc musar policijski sindikat

Bitka za Tea se nadaljuje: po zavrnitvi ZZZS družina zbira donacije

Varnostni konvoj brez ustrezne razdalje? Policisti opozarjajo na neskladje pravil

24ur.com Zakaj je javnost za nesrečo predsednice izvedela z 18-urno zamudo?
24ur.com Varnostni konvoj brez ustrezne razdalje? Policisti opozarjajo na neskladje pravil
24ur.com Vklenili in v glavo udarili upornika proti kanalu C0: policisti ravnali nestrokovno
24ur.com Po nesreči predsednice: policista sumijo malomarne vožnje
24ur.com Policija: Obračanje ujetih vozil na avtocesti je zelo dober ukrep
24ur.com Lamut odgovarja: Ne moja samovolja, to je bila moja dolžnost
24ur.com Ustavili voznika, ki je v prikolici skrival nunčake, bodalo, ukradeno orodje
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Po ločitvi združila moči: zaradi hčerke skupaj odpotovala na Karibe
Babica je imela prav: 8 stvari, ki jih danes starši znova odkrivajo
Babica je imela prav: 8 stvari, ki jih danes starši znova odkrivajo
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Tanja Žagar iskreno: Živeli smo na 40 kvadratih, a imela sem vse, kar otrok potrebuje
Tanja Žagar iskreno: Živeli smo na 40 kvadratih, a imela sem vse, kar otrok potrebuje
zadovoljna
Portal
Pri 61 letih še vedno narekuje modne trende
Dnevni horoskop: Škorpijonom se obeta napredek, vodnarje čaka dobra novica
Dnevni horoskop: Škorpijonom se obeta napredek, vodnarje čaka dobra novica
10 kosov, ki jih lahko nosiš že avgusta, jeseni pa bodo top trend
10 kosov, ki jih lahko nosiš že avgusta, jeseni pa bodo top trend
Lahkotna solata, ki jo bomo jedle celo poletje (in še dolgo po njem)
Lahkotna solata, ki jo bomo jedle celo poletje (in še dolgo po njem)
vizita
Portal
Zakaj nekateri ljudje potrebujejo več spanja kot drugi? Razlogi niso vedno povezani z lenobo
To vsakodnevno opravilo morda ni le nadležno delo, pomaga lahko tudi vašemu srcu
To vsakodnevno opravilo morda ni le nadležno delo, pomaga lahko tudi vašemu srcu
Sonce in oči: zakaj so UV-zaščitna očala pomembna za ohranjanje vida
Sonce in oči: zakaj so UV-zaščitna očala pomembna za ohranjanje vida
Nočne more, flashbacki in napetost: znaki nerazrešene travme
Nočne more, flashbacki in napetost: znaki nerazrešene travme
cekin
Portal
20-letnik kupil hišo na slepo in danes mu vsi zavidajo
Na Jadranu še vedno obstaja kraj, kjer lahko dopustujete poceni: nastanitev že od 10 evrov, kosilo za pet evrov
Na Jadranu še vedno obstaja kraj, kjer lahko dopustujete poceni: nastanitev že od 10 evrov, kosilo za pet evrov
Zakaj nekateri mladi napredujejo dvakrat hitreje od svojih vrstnikov?
Zakaj nekateri mladi napredujejo dvakrat hitreje od svojih vrstnikov?
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
moskisvet
Portal
Zakaj nekateri vozniki na vzvratno ogledalo privežejo belo krpo?
Skoraj nevidna v vodi, smrtonosna ob stiku: pazite na to meduzo
Skoraj nevidna v vodi, smrtonosna ob stiku: pazite na to meduzo
Igralka pri 51 letih navdušuje v kopalkah: z možem uživa v romantičnem poletju
Igralka pri 51 letih navdušuje v kopalkah: z možem uživa v romantičnem poletju
Skrivnostna jama na Mljetu: je to res kraj, kjer je Odisej srečal Kalipso?
Skrivnostna jama na Mljetu: je to res kraj, kjer je Odisej srečal Kalipso?
dominvrt
Portal
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Posadite jih avgusta in cvetele bodo vse do zime
Posadite jih avgusta in cvetele bodo vse do zime
Črne pege na vrtnicah? Ta preprosta sestavina pomaga preprečiti težavo
Črne pege na vrtnicah? Ta preprosta sestavina pomaga preprečiti težavo
Zvezdnica med čiščenjem razkrila trend, ki osvaja sodobne domove
Zvezdnica med čiščenjem razkrila trend, ki osvaja sodobne domove
okusno
Portal
Najbolj osvežilna sladica poletja, pripravljena v le 10 minutah
Grška pita brez testa: vse sestavine samo zmešate in pečica opravi ostalo
Grška pita brez testa: vse sestavine samo zmešate in pečica opravi ostalo
Ideja za vroče dni, ki navduši z lahkotnostjo in svežino
Ideja za vroče dni, ki navduši z lahkotnostjo in svežino
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
voyo
Portal
Seks posnetki slavnih
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Diddy: Vsem na očeh
Diddy: Vsem na očeh
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881