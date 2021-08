Nesreča pred Brezovico, večkilometrski zastoj na primorski avtocesti

Promet na primorski avtocesti je ohromila prometna nesreča, ki se je ob 16. uri zgodila pri nekdanji cestninski postaji Log v smeri proti Ljubljani. Po prvih podatkih naj bi bili v nesreči udeleženi eno tovorno vozilo ali kombi in tri osebna. Zaprta sta bila vozni in prehitevalni pas. Posledice nesreče so sicer že odstranili, a ostaja devetkilometrski zastoj, ki potovalni čas podaljša za skoraj eno uro. Na tem odseku se je sicer zgodila še ena manjša nesreča.

icon-expand FOTO: Prometno-informacijski center za državne ceste icon-chevron-left icon-chevron-right Ker je odsek na priključku Vrhnika izvoz iz smeri Kopra zaradi del zaprt, je treba primorsko avtocesto zapustiti že pri Logatcu ali Uncu, če se želite izogniti omenjeni gneči pred Ljubljano. A zastoj je vseeno tudi na regionalni cesti Logatec - Vrhnika. Zaradi vračanja s počitnic proti Zahodni Evropi je gneča tudi na gorenjski avtocesti, zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstiji je dolg šest kilometrov. Na Prometnoinformacijskem centru za pot proti Kranjski Gori priporočajo že izvoz Jesenice vzhod Lipce, ob tem pa opozarjajo, da izvoz za tranzitni promet tam ni mogoč. Gneča je tudi na mejnih prehodih, okoli dve uri je treba za vstop v Slovenijo čakati na Gruškovju, Obrežju, Jelšanah in Starodu.