Slovenija

Slovenska delegacija odhaja na Kitajsko: Gradimo mostove zaupanja

Ljubljana, 01. 11. 2025 11.22 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
50

Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič se z delegacijo odpravlja na uradni obisk Kitajske. Gre za največji tovrstni obisk doslej v tej državi, ki ga poleg predstavnikov Državnega sveta sestavlja tudi številčna gospodarska odprava predstavnikov slovenskih podjetij, gospodarskih združenj in institucij za spodbujanje gospodarskega sodelovanja. "Slovenija s tem obiskom gradi mostove zaupanja, ki koristijo obema stranema," je pred odhodom poudaril Lotrič.

Obisk slovenske delegacije na Kitajskem bo potekal med 1. in 9. novembrom v Pekingu, Qingdau, Šanghaju in Hongkongu, njegov glavni namen pa je krepitev medparlamentarnih in gospodarskih vezi med Slovenijo in Kitajsko ter širitev priložnosti za slovenska podjetja na azijskem trgu, so sporočili iz Državnega sveta.

"Slovenija želi s tem obiskom okrepiti razpršenost svojih gospodarskih povezav in zmanjšati odvisnost od posameznih trgov, kar je ključno za dolgoročno odpornost in stabilnost nacionalnega gospodarstva. V središču programa bo tako gospodarsko sodelovanje, s posebnim poudarkom na trajnostnih rešitvah, tehnološkem razvoju in raziskovalnih povezavah."

Marko Lotrič
Marko Lotrič FOTO: Bobo

Kakšni so načrti?

Delegacijo pod vodstvom predsednika Marka Lotriča sestavljajo slovenski veleposlanik na Kitajskem Boštjan Malovrh, generalna sekretarka Državnega sveta Monika Kirbiš Rojs, predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec, podpredsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve David Klobasa, vodja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti Branka Kalenić Ramšak, vodja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev Bojana Potočan, vodja Interesne skupine delodajalcev Jože Smole ter član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Oskar Komac. Gospodarsko odpravo pa sestavljajo predstavniki SPIRIT Slovenija, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport RS, Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS, Gospodarske zbornice Slovenije, Slovensko-kitajskega poslovnega sveta ter številnih slovenskih podjetij, ki na Kitajskem že poslujejo ali iščejo nove partnerje.

Po napovedih bo delegacija opravila uradne pogovore z najvišjim političnim vrhom, predsednikom Nacionalnega odbora politične posvetovalne konference Ljudske republike Kitajske (CPPCC) Wangom Huningom ter s predsednikom Stalnega odbora Nacionalnega ljudskega kongresa Zhao Lejijem. V sklopu uradne otvoritve 8. Kitajskega mednarodnega sejma uvoza (CIIE) se bo Lotrič srečal tudi s kitajskim predsednikom vlade Lijem Qiangom. Delegacija bo obiskala tudi več pomembnih kitajskih institucij ter podjetij, med drugim ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), Banko Kitajske in Hisense.

Na sejmu uvoza sedem podjetij

Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju na 8. kitajskem mednarodnem sejmu uvoza (China International Import Expo – CIIE), ki bo potekal v Šanghaju. Lotrič bo uradno odprl slovenski paviljon ter nastopil kot govorec na vrhu China–Europe CEO Summit, na katerem bodo voditelji evropskih in kitajskih gospodarskih organizacij razpravljali o priložnostih za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja.

Na sejmu CIIE se bo predstavilo sedem podjetij s področij digitalizacije, umetne inteligence, robotike, avtomobilske in farmacevtske industrije, medicinske opreme, prehrane, lesne industrije ter logistike.

Lotrič je ob odhodu poudaril, da so odnosi med Slovenijo in Kitajsko tradicionalno prijateljski in konstruktivni, utemeljeni na zaupanju in medsebojnem spoštovanju. "Kitajska je strateški partner Slovenije, zato si prizadevamo za dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na kakovosti, inovativnosti in skupnem napredku," je dodal.

Peta največja trgovinska partnerica Slovenije

Kitajska je sicer peta največja trgovinska partnerica Slovenije, skupna blagovna menjava pa je leta 2024 presegla 7,3 milijarde evrov. Z njo je trgovalo več kot 5.000 slovenskih uvoznikov in skoraj 500 izvoznikov, največji delež pa predstavljajo farmacevtske učinkovine, elektronska oprema, kemične sestavine, medicinski pripomočki in avtomobilske komponente. Pomembno vlogo pri logistični povezljivosti med državama ima Luka Koper, ki ostaja ključno vozlišče za pretok kitajskega blaga v srednjo Evropo.

Slovenija se na kitajskem trgu uveljavlja kot inovativna, odprta in zanesljiva partnerica, ki ponuja vrhunsko znanje na področjih pametnih tehnologij, trajnostne energije, logistike, zdravstva in digitalne infrastrukture, so še sporočili z Državnega sveta. 

"S tem obiskom Slovenija pošilja jasno sporočilo, da želi svojo vlogo v prihodnje graditi na raznolikih partnerstvih, odprtem dialogu in medsebojnem spoštovanju v odnosih z vsemi svetovnimi regijami. Predsednik Lotrič ob tem poudarja, da Slovenija s tem obiskom gradi mostove zaupanja, ki koristijo obema stranema."

slovenska delegacija odprava obisk kitajska marko lotrič
marker1
03. 11. 2025 11.22
+1
Zanimivo je, da na levi ni nobenega uspešnega podjetnika. Kar jih je, so si opomogli izključno samo s preprodajo propadlih podjetij in ne s proizvodnjo v njih.
ODGOVORI
1 0
marker1
03. 11. 2025 09.09
+0
Žal je se stanje pri nas dnevno slabša. Sploh ni več važna uspešnost in koliko doprineseš državi, važno je samo ali si levo ali desno usmerjen. To je samo vaše levo merilo.
ODGOVORI
1 1
marker1
03. 11. 2025 09.06
+1
Ta obisk bo več doprinesel državi, kot zaseda pred WC.
ODGOVORI
1 0
peresni
03. 11. 2025 08.30
Od ljudi kot he Lotrič je to izlet na naš račun za interese velikega vodje. Fuj
ODGOVORI
0 0
marker1
03. 11. 2025 09.00
+0
Marko Lotrič je uspešen gospodarstvenik, ki ustvarja s svojimi podjetji visoko dodatno vrednost. Zato pa ga levi ne marate.
ODGOVORI
1 1
borjac
02. 11. 2025 21.16
+1
Upam da ne boste Kitajcem tam solili pamet , kako da so ZDA najboljše in kako podpirate Trumpa in ta pametno Uršulo- Eu , MISLITI JE POTREBNO NA LASTEN INTERES , INTERES SLOVENIJE , Svet se spreminja , razmerja moči ki so bila še 10 let nazaj se rušijo , nič več ne bo na tem Svetu tako kot je bilo .
ODGOVORI
2 1
St. Gallen
02. 11. 2025 16.50
+0
Svica je samo preko hriba , nizji stroski
ODGOVORI
1 1
tornadotex
02. 11. 2025 15.47
+1
Poteza je povsem pravilna in pričakovana, ker sedaj je v EU geslo,,Reši se kdor se lahko in zna,, V EU je in bo avto idustrija crknila in mnogo ljudi bo ostalo brez dela in s tem tudi narodni budžet...zato iščemo nove povezave, pristavljamo svoj kotliček...dokler še lahko..
ODGOVORI
2 1
Jožajoža
02. 11. 2025 14.58
-1
in taki osebki dobijo plačo za nedelo od davkoplačevalcev.tudi ta se mora janši zahvalit za to sanjsko službo
ODGOVORI
3 4
iskriv
02. 11. 2025 13.08
-3
"Gradimo mostove zaupanja" pravi Marko Lotrič . Kdor ga pozna in pozna njegovo delovanje ve , da je v tem izgovorjenem stavku ena velika napaka , njemu ne gre zaupati . Za aktualno vlado neuporaben desničarski glasovalni stoj DS , ki ga vodi Lotrič si bo privoščil v izdihljajih mandata izlet na Kitajsko na račun davkoplačevalcev .
ODGOVORI
2 5
Oknaj 4
02. 11. 2025 16.31
+3
Na tak " izlet" je že bolje da gre g Lotrič kot pa aktualni šef obljub z časovnicami
ODGOVORI
4 1
kapljač1
02. 11. 2025 12.49
-2
Lotriča pustiti doma
ODGOVORI
2 4
kita 1111
02. 11. 2025 11.56
+3
Zakaj so samo podjetniki 50 let pred levičarji
ODGOVORI
5 2
Mlecna cesta
02. 11. 2025 11.07
+4
Pravilno, kar naj gredo.
ODGOVORI
4 0
Greznica
02. 11. 2025 10.56
-4
ta desnuhar je pa res poln samega sebe, komaj čakam da mu volilci drugo leto pokažemo izhod in adijo ....
ODGOVORI
3 7
marker1
03. 11. 2025 11.19
Pa polno denarnico ima, ki ste mu levi zavistni. Bo treba delat...
ODGOVORI
0 0
iskriv
02. 11. 2025 10.20
-1
Za aktualno vlado neuporaben desničarski glasovalni stoj DS si bo privoščil v izdihljajih mandata izlet na Kitajsko na račun davkoplačevalcev .
ODGOVORI
4 5
bronco60
01. 11. 2025 19.22
-3
V izdihlajih te vlade, si bodo privoščili Kitajsko, zapravili tisoče evrov, spomini bodo pa ostali. Lepo je biti politik v deželi tej.
ODGOVORI
4 7
iskriv
02. 11. 2025 10.17
-3
Za aktualno vlado neuporaben desničarski DS si privošči še izlet na Kitajsko na račun davkoplačevalcev .
ODGOVORI
2 5
zibertmi
02. 11. 2025 15.04
+0
in privoščil si bo ta izlet desnuhar
ODGOVORI
1 1
marker1
03. 11. 2025 09.03
-1
A podeljeni milijoni za nekoristne NVO-je te pa niso motili? Pa milijoni za plače javne uprave tudi ne?
ODGOVORI
0 1
zibertmi
03. 11. 2025 10.58
ti si eden tistih ,ki sheme podeljenega denarja niti videl nisi.v tisti shemi je mnogokaj tudi denar za RKC
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
01. 11. 2025 19.03
+3
Trump na čelu ZDA je, moramo priznati, vseeno profesor za nas in EU birokracijo. In še njegovo orožje postaja vedno bolj topo... Samostojni izleti posameznih članic, mlačnost, že patetičnost EU institucij po nekem skupnem nastopu, viziji z ali proti Kitajski ne obeta nič dobrega. Ko bomo na tleh lahko prosimo, da se pridružimo 50 ameriškim zveznim državam. Madžarska bo Rusija.
ODGOVORI
4 1
MasteRbee
01. 11. 2025 18.48
+4
Naš trgovinski primanjkljaj s Kitajsko je katastrofalen, 10 kraten. To je dovolj jasen znak našega šibkega gospodarstva. Industrija 4.0 se nam močno spotika, tudi v golobja polena. Ne moremo tekmovati z njimi v množični proizvodnji poceni izdelkov Na prste ene roke pa lahko naštejemo slovenske blagovne znamke, ki zanimajo Kitajce. Pred potovanjem je potrebno pripraviti torbo luksuznih izdelkov, športne opreme, zdravil, ekološko pridelane hrane, letake zdraviliščnega turizma..Ker je ta torba trenutno po večini prazna, je potrebno prvo iti vase in stvari pričeti urejati doma, ker to ne bo letos, ne drugo leto nadomestilo vsega zamujenega je nujen ukrep, ki je v naši moči, po trumpovsko omejiti uvoz, rušenje mostov, ne gradnja...
ODGOVORI
4 0
jank
01. 11. 2025 18.56
-3
Bomo videli za koliko bodo ta primanjkljaj zmanjšali ti turisti.
ODGOVORI
0 3
jank
01. 11. 2025 18.16
+2
Tile tipi toliko zaslužijo, da bi si morali turistično pot sami plačati in da bodo to napravili na naše stroške. Kje sta KPK in policija?
ODGOVORI
5 3
MasteRbee
01. 11. 2025 18.11
+0
V novem poizkusu odpira vrata svojemu družinskemu podjetju. ;)...vendar, kitajsko povpraševanje temelji na polprevodnikih in visoki tehnologiji, kmetijskih proizvodih, kemikalijah in farmacevtskih osnovah, vedno manj po avtomobilih in visoko tehnoloških komponentah zanje.... tudi po dodatnih proizvodnih kapacitetah v EU. Ne vem, kje se lahko srečamo? Verjetno bi bilo pošteno prej predložiti, predstaviti vsaj nek idejni plan preden trošimo davkoplačevalski denar? Ker osebnih izletov in posvajanje opic ne rabimo.
ODGOVORI
2 2
jank
01. 11. 2025 18.09
+4
A to je izlet na Kitajsko ta pravih iz državnega sveta z vodičem Lotričem. Državni svet na Kitajskem je tako pomemben in ima takšno vlogo nepismen med znanstveniki?! Kaj vse plačujemo?
ODGOVORI
6 2
