Slovenska delegacija odhaja na Kitajsko: Gradimo mostove zaupanja

Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič se z delegacijo odpravlja na uradni obisk Kitajske. Gre za največji tovrstni obisk doslej v tej državi, ki ga poleg predstavnikov Državnega sveta sestavlja tudi številčna gospodarska odprava predstavnikov slovenskih podjetij, gospodarskih združenj in institucij za spodbujanje gospodarskega sodelovanja. "Slovenija s tem obiskom gradi mostove zaupanja, ki koristijo obema stranema," je pred odhodom poudaril Lotrič.

Obisk slovenske delegacije na Kitajskem bo potekal med 1. in 9. novembrom v Pekingu, Qingdau, Šanghaju in Hongkongu, njegov glavni namen pa je krepitev medparlamentarnih in gospodarskih vezi med Slovenijo in Kitajsko ter širitev priložnosti za slovenska podjetja na azijskem trgu, so sporočili iz Državnega sveta. "Slovenija želi s tem obiskom okrepiti razpršenost svojih gospodarskih povezav in zmanjšati odvisnost od posameznih trgov, kar je ključno za dolgoročno odpornost in stabilnost nacionalnega gospodarstva. V središču programa bo tako gospodarsko sodelovanje, s posebnim poudarkom na trajnostnih rešitvah, tehnološkem razvoju in raziskovalnih povezavah."

Marko Lotrič FOTO: Bobo icon-expand

Kakšni so načrti?

Delegacijo pod vodstvom predsednika Marka Lotriča sestavljajo slovenski veleposlanik na Kitajskem Boštjan Malovrh, generalna sekretarka Državnega sveta Monika Kirbiš Rojs, predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec, podpredsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve David Klobasa, vodja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti Branka Kalenić Ramšak, vodja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev Bojana Potočan, vodja Interesne skupine delodajalcev Jože Smole ter član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Oskar Komac. Gospodarsko odpravo pa sestavljajo predstavniki SPIRIT Slovenija, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport RS, Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS, Gospodarske zbornice Slovenije, Slovensko-kitajskega poslovnega sveta ter številnih slovenskih podjetij, ki na Kitajskem že poslujejo ali iščejo nove partnerje. Po napovedih bo delegacija opravila uradne pogovore z najvišjim političnim vrhom, predsednikom Nacionalnega odbora politične posvetovalne konference Ljudske republike Kitajske (CPPCC) Wangom Huningom ter s predsednikom Stalnega odbora Nacionalnega ljudskega kongresa Zhao Lejijem. V sklopu uradne otvoritve 8. Kitajskega mednarodnega sejma uvoza (CIIE) se bo Lotrič srečal tudi s kitajskim predsednikom vlade Lijem Qiangom. Delegacija bo obiskala tudi več pomembnih kitajskih institucij ter podjetij, med drugim ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), Banko Kitajske in Hisense.

Na sejmu uvoza sedem podjetij

Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju na 8. kitajskem mednarodnem sejmu uvoza (China International Import Expo – CIIE), ki bo potekal v Šanghaju. Lotrič bo uradno odprl slovenski paviljon ter nastopil kot govorec na vrhu China–Europe CEO Summit, na katerem bodo voditelji evropskih in kitajskih gospodarskih organizacij razpravljali o priložnostih za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja. Na sejmu CIIE se bo predstavilo sedem podjetij s področij digitalizacije, umetne inteligence, robotike, avtomobilske in farmacevtske industrije, medicinske opreme, prehrane, lesne industrije ter logistike. Lotrič je ob odhodu poudaril, da so odnosi med Slovenijo in Kitajsko tradicionalno prijateljski in konstruktivni, utemeljeni na zaupanju in medsebojnem spoštovanju. "Kitajska je strateški partner Slovenije, zato si prizadevamo za dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na kakovosti, inovativnosti in skupnem napredku," je dodal.

Peta največja trgovinska partnerica Slovenije