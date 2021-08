Letos na slovenskih cestah umrlo že 26 ljudi, lani v celem letu 27

Med 1. januarjem in 15. julijem 2021 se je po trenutno dostopnih začasnih podatkih na slovenskih cestah zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 1335 prometnih nesreč. Skoraj polovica teh nesreč (660) je zabeležena v času med petkom in nedeljo.

"Zelo zaskrbljujoče so najhujše posledice teh prometnih nesreč – letos namreč zaradi neprilagojene hitrosti beležimo že 26 smrtnih žrtev, skoraj toliko, kot v celotnem letu 2020," sporočajo z AVP. "Glede na minulo leto beležimo 5-odstotno zmanjšanje, vendar pa so bile posledice letošnjih nesreč bistveno težje," dodajajo.

Neprilagojena hitrost je še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Agencija za varnost prometa (AVP) zato v ponedeljek v sodelovanju s Policijo začenja z nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bo potekala do 15. avgusta. Letos je bilo do 15. julija zabeleženih 1335 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, kar je pet odstotkov manj, kot v enakem obdobju lani, ko so jih zabeležili 1406.

Med smrtnimi žrtvami je bilo letos največ, kar sedem, voznikov motornih koles, pet voznikov osebnih avtomobilov, štirje pešci, ki prometne nesreče, v kateri so umrli, niso povzročili, štirje vozniki tovornih vozil, dva potnika, ter po en voznik mopeda, štirikolesnika, traktorja in en kolesar. Do 20. julija 2021 je bilo kljub manjšemu obsegu prometa v prvem četrtletju ugotovljenih kar 74.522 kršitev s področja hitrosti, kar je skoraj 11 tisoč kršitev več kot v enakem obdobju 2020, ko so jih zabeležili 63.614.

Med povzročitelji prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti v letošnjem letu izstopa starostna skupina od 25-34 let. Udeleženci iz te starostne skupine so povzročili kar 306 prometnih nesreč, pa tudi največ smrtnih prometnih nesreč. Teh je bilo kar sedem. Udeleženci starostne skupine od 45-54 let so povzročili šest smrtnih prometnih nesreč, nad 64 leti pa štiri smrtne prometne nesreče. Največ hudih telesnih poškodb, teh je bilo 24, so povzročili udeleženci starostne skupine od 18-24 let, največ lažjih telesnih poškodb pa iz starostne skupine od 25-34 let - 149.

"Zelo zaskrbljujoče pa je, da je bilo kar sedem smrtnih žrtev prometnih nesreč zaradi udeležencev, ki so poleg neprilagojene hitrosti vozili še pod vplivom alkohola," poudarjajo pri agenciji. Dve osebi, ki sta povzročili smrtni prometni nesreči, sta bili stari 22 let, ostale pa so bile stare 25, 32, 45, 63 in 65 let.