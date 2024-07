Nesreče na hrvaških avtocestah, kolona vozil sega vse do Slovenije

Prometno-informacijski center poroča, da zastoji nastajajo na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Vič in Jug v obe smeri ter na primorski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Vrhniki.

Proti morju se vijejo "reke" pločevine. Gre namreč za enega najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. In kako je na naših cestah?

Zastoji so tudi na severni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Podutikom proti Bežigradu ter na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške.

Vozila stojijo še na cesti Koper–Šmarje–Dragonja v obe smeri, Izola–Strunjan ter Lesce–Bled. Pa tudi na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji.

'Morje jekla' na hrvaških cestah

Poplava jeklenih konjičkov na cestah pa tudi pri naših južnih sosedih, od koder poročajo tudi o več prometnih nesrečah. Net.hr tako piše, da se kolona, ki je nastala tudi zaradi nesreče na zagrebški obvoznici, vije vse do Slovenije.

Povečan dotok vozil je na avtocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići, na cestninski postaji Lučko v smeri morja. Gostota prometa je povečana tudi med priključkoma Lučko in Bosiljevo II v smeri Dubrovnika. Podobno pa je gostota prometa povečana tudi v smeri Zagreba, kjer je zaradi gneče prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse od razcepa Krapina do razcepa Đurmanec v obe smeri.

Prometna nesreča je nastala na hrvaški avtocesti A1 na razcepu Blato na Cetini na cesti v smeri Dubrovnika. Promet tam poteka po dveh pasovih z omejitvijo hitrosti 60 kilometrov na uro.

Sicer pa se reka vozil pretežno pomika v smeri morja, zato Hrvaški avtoklub voznike prosi za dodatno previdnost in strpnost na cestah.