Nesreče na štajerski, primorski in gorenjski avtocesti

V manj kot uri in pol so se zvrstile tri prometne nesreče na treh krakih avtocestnega omrežja - na gorenjski, primorski in štajerski avtocesti.

G1-5, Rimske Toplice - Zidani Most G1-5, Celje - Krško, v Rimskih Toplicah, popolna zapora zaradi obvove mostu in vozišča do 20. 9. 2019. Promet poteka ob gradbišču po začasni cesti izmenično enosmerno.

G2-104, Mengeš (Kolodvorska cesta - Trzin G2-104, Mengeš - Trzin, v Trzinu na Mengeški cesti, oviran promet zaradi ureditve cestnega priključka Doma zaščite in reševanja do 11. 6. 2019.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Unec in priključkom Brezovica v smeri Ljubljane je območje zastojev v dolžini 17 km in 400 m.

A2-E61, Ljubljana - zah. obvoznica A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, med razcepom Kozarje in razcepom Koseze v smeri Kosez gost promet z zastoji. V dolžini 2 km in 100 m.

A1-E57, Ljubljana - Maribor A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Lukovica, počivališče in predorom Podmilj v smeri Maribora je območje zastojev v dolžini 3 km in 500 m.

Policisti so obvestilo o prvi prometni nesreči dobili ob 15.10, zgodila se je na gorenjski avtocesti blizu počivališča Povodje v smeri Kranja. V nesreči, ki se je zgodila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji, sta bila udeležena osebno vozilo in kombi. Poškodovan ni bil nihče, je sporočila predstavnica PU Ljubljana Nataša Pučko. Vozila so že umaknili, zastoj pa je le še na posameznih odsekih med Ljubljano in Vodicami proti Kranju. Zaradi varnosti še vedno občasno zapirajo predor Šentvid.

Le pet minut po prvem so policisti dobili novo obvestilo o prometni nesreči, tokrat na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Po prvih podatkih sta bila v nesreči udeležena reševalno vozilo tujih registrskih oznak in osebno vozilo, poškodovana naj bi bila ena oseba, je sporočila Pučkova. Po podatkih prometnoinformacijskega centra tudi tam promet ni več oviran, zastoji pa ostajajo na posameznih odsekih med Uncem in Ljubljano. Zastoj je tudi na regionalni cesti Logatec–Vrhnika–Brezovica.



Tretja nesreča se je zgodila okoli 16.30 na štajerski avtocesti od Lukovice (pred predorom Podmilj) v smeri Celja. V nesreči sta trčili osebno in manjše tovorno vozilo, poškodovanih ni. Zaprt je prehitevalni pas, nastaja zastoj.

Prehitevalni pas je zaradi prometne nesreče zaprt tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam.