Nesreče s strelnim orožjem so pri nas redke, a pustijo posledice

Četudi imajo policisti orožje skoraj ves čas varno za pasom, je to – takoj, ko ga izvlečejo iz toka – nevarno za vsakega od njih.

"Policisti imajo orožje, predvsem kratkocevno orožje, torej pištole, večkrat v rokah. Pri čiščenju so mogoče nepozorni, neizkušeni ali pa preveč izkušeni in mislijo, da se jim ne more nič zgoditi," opozarja profesor za kriminalistično psihologijo Peter Umek.

Od leta 2018 je bilo primerov nenamerno izstreljenih nabojev kar enajst, na srečo brez hujših posledic. "Vedno je šlo za neko neprevidnost, za neupoštevanje pravil."

Tako se profesor v svojih letih dela spomni le enega incidenta – leta 1991 na visoki šoli, ko so se učili rokovanja z dolgocevnim orožjem. "Nekdo je to preverjal in vedno sprožil tudi v strop. In se je zgodilo, da je policist pozabil metek v cevi."