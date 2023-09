Nesreče v gorah: plezalki na glavo padla skala, krave napadle pohodnici

Na območju Kranjske gore si je pohodnik med sestopom zvil gleženj, zato ni mogel nadaljevati poti. V dolino so ga zato prenesli reševalci iz Mojstrane, tam pa so ga predali jeseniškim reševalcem NMP.

Med drugim so danes okoli 10.45 brniški in kamniški reševalci posredovali pri nesreči na pobočju Brane, kjer je na plezalko padla skala. Pristala je na njeni čeladi in jo poškodovala. Reševalci so poškodovano plezalko z območja Kamnika s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Nepoškodovanega soplezalca je helikopter prepeljal v dolino.

Prijeten poletno-jesenski vikend je v gore znova privabil veliko pohodnikov in plezalcev. A kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, tudi tokrat ni šlo brez nesreč. V soboto so reševalne službe posredovale petkrat, v nedeljo pa vsaj šritikrat.

Včeraj se je v Kamniku nekoliko bolj nenavadna nesreča pripetila na Veliki planini, kjer so krave poškodovale dve nizozemski turistki. Prvo pomoč so poškodovanima nudili gorski reševalci GRS Kamnik, reševalci nujne medicinske pomoči pa so ju prepeljali v dolino.

Pri sestopu s Šmarne gore je prav tako včeraj padel pohodnik, pri tem pa si poškodoval gleženj. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Tacen in ljubljanski gorski reševalci. Pohodnika so najprej oskrbeli na kraju, nato pa ga prepeljali do reševalnega vozila in naprej do UKC Ljubljana.

Nogo si je včeraj dopoldne poškodovala tudi pohodnica na Kredarici. Helikopter Slovenske vojske in ekipa gorskih reševalcev Brnik sta jo prepeljala v jeseniško bolnišnico.

Najpogosteje se poškodujemo zaradi zdrsa

Gorska reševalna zveza Slovenije je ob koncu tedna opozorila, da je najpogostejši vzrok nesreče v gorah zdrs, in da je lahko zelo nevaren, saj se lahko ob padcu zelo hudo poškodujemo. "Tisti s številnimi izkušnjami zdrs uspešno obvladajo s pravilno reakcijo, sicer jih že zdavnaj ne bi bilo med živimi. Tisti, ki teh izkušenj nimajo, jih zdrs preseneti, reakcija je nepredvidljiva, tudi posledica," so v petek opozorili v objavi na družbenih omrežjih.

Posebej so izpostavili, da v primeru pomanjkanja izkušenj pravilna obutev ne pomaga. Posebno pozornost je treba poti pred nami nameniti tudi zato, ker se bliža jesen, z njo pa mokra podlaga, zmrzal, led in sneg.