Svetli način
Slovenija

Nesreče v Posočju: manj smrtnih žrtev, a še vedno veliko poškodovanih

Bovec, 03. 09. 2025 19.12 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Mateja Poljšak Čuk
Komentarji
1

Šli smo po sledi nesreč v Posočju, kjer je veliko izbire za različne adrenalinske podvige. Kljub črnemu koncu tedna na Mangartu, ko se je 40-letni Brazilec v nedeljo smrtno ponesrečil ob skoku z wing-suit obleko, številke res kažejo, da je nesreč manj kot v preteklih letih. Še vedno pa ostaja veliko lažje poškodovanih med padalci in soteskarji.

nesreče posočje
Mihael12
04. 09. 2025 10.08
+1
Od teh adrenalincev Posočje nima posebnega dobička, razen stroška in drenj ki ga povročajo t.i. adrenalinski turisti. Polno jih je na poteh ki so namenjene za traktorje, ovirajo domačine pri njihovem delu, pristajajo na travnikih in pomečkajo krmo, taborijo kjer se jim zdi, za njimi ostaja kup smeti. Večinoma so to sami zastonjkarji.
