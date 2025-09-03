Slovenija
Nesreče v Posočju: manj smrtnih žrtev, a še vedno veliko poškodovanih
Šli smo po sledi nesreč v Posočju, kjer je veliko izbire za različne adrenalinske podvige. Kljub črnemu koncu tedna na Mangartu, ko se je 40-letni Brazilec v nedeljo smrtno ponesrečil ob skoku z wing-suit obleko, številke res kažejo, da je nesreč manj kot v preteklih letih. Še vedno pa ostaja veliko lažje poškodovanih med padalci in soteskarji.
