Slovenija

Vsako leto se na smučiščih poškoduje za poln avtobus mladostnikov

Kranjska Gora, 11. 01. 2026 20.06

Avtor:
Rene Markič
Nesreča na smučišču

V letošnji smučarski sezoni se je na naših smučiščih zgodilo že osem nesreč s hujšimi poškodbami – med njimi pa polovica otrok. Kako lahko preprečimo hude nesreče? In kakšen čudež lahko stori čelada?

V zadnjih petih sezonah se je vsako leto poškodovalo za poln avtobus mladostnikov, kar 90 odstotkov med njimi pa jih je bilo mlajših od 14 let.

V Kranjski Gori so lansko sezono zabeležili 73 nesreč, v letošnji pa do zdaj 14. Pomembno je, da se smučarji previdnosti učijo že od mladih nog.

"Tam, kjer imamo začetne skupine, ogradimo, učitelji poskrbimo, da se ustavljajo na pravih mestih, poskrbimo, da imajo vsi tečajniki čelade," pojasni Nina Bernik, učiteljica smučanja.

Te so obvezne za vse, mlajše od 14 let, in priporočljive tudi za ostale. "V Italiji je to že pravilo, da morajo imeti tudi odrasli čelado. In mislim, da bomo tudi v Sloveniji šli po tej poti," dodaja.

"Jaz se spomnim, da je bilo pred 10 leti mogoče 10 odstotkov odraslih, ki so uporabljali čelado, danes pa je manj kot 5 odstotkov takih, ki je ne uporabljajo," pove učitelj smučanja Niko Rakovec.

V Kranjski Gori so imeli v preteklosti že več hujših poškodb, v katerih je prav čelada rešila življenje.

Reševalec Tomaž Novak se spominja: "Njemu sicer ni bilo nič, čelada pa je bila počena."- "In to bi lahko bila lobanja?" -"Lahko!"

Kot povesta učitelja smučanja, pri učenju varnega spuščanja po belih strminah pomembno vlogo igrajo tovrstne šole. Otroci se smučanja namreč lažje učijo prek igre.

"Moj najstarejši učenec je bil pred leti Italijan, star 70 let, pa ni bilo nobenega problema," še pove Rakovec.

Za preprečitev poškodb lahko veliko storimo že sami. Reševalec na kranjskogorskem smučišču staršem med drugim priporoča predvsem, naj otrokom ne kupujejo prevelikih pancerjev. "Veliko imamo zlomov nad gležnjem v pancarju, ker imajo prevelike."

In da je varnost ključnega pomena, sploh v gneči, se zavedajo tudi smučarji. Sploh, ko je gneča velika.

Ključno za varno smuko pa je tudi vsakoletno servisiranje smučarske opreme. Med drugim priprava spodnje ploskve in robnikov ter okovja na nastavljeno pravo težo.

Biser, ki propada, medtem ko država išče rešitve

Sixten Malmerfelt
11. 01. 2026 20.52
Tudi pri športu na zelenicah je en kup poškodb!
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
11. 01. 2026 20.52
Ja in?
Odgovori
+1
1 0
Slovenec007
11. 01. 2026 20.41
In kdaj boste poskrbeli za primerno število smučarjev na m2 smučišča? Aja saj res....€€€.
Odgovori
0 0
bibaleze
