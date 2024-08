Nesrečo balona v bližini Iga povzročil močan veter

Poročilo službe za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo kaže, da sta balona vzletela iz Bistre na jugozahodnem robu Ljubljanskega barja in se proti vzhodu povzpela na višino okoli 1200 metrov nadmorske višine. Let je sprva potekal po načrtu in brez posebnosti, pri spuščanju pa sta pilota obeh balonov ugotovila, da se je hitrost vetra povečala.

"Po radijski zvezi sta usklajevala pristajanje tako, da sta se pripravila in podala navodila potnikom o verjetnem trdem pristanku. Pilot večjega balona je pred trkom košare balona ob teren izključil gorilnike in zaprl ventile na plinski inštalaciji. Zaradi močnega trka ob teren so iz nagnjene košare večjega balona padle štiri osebe. Ob zmanjšanju teže košare se je balon ponovno dvignil in s košaro trčil v krošnjo drevesa. Po približno 50 metrih se je balon spet spustil do tal tako, da je nagnjeno košaro vlekel po travnatem terenu do mesta popolne ustavitve, ki je bilo od mesta prvega trka oddaljeno približno 250 metrov," dogajanje povzema poročilo.

Zaradi močnega vetra na območju pristajanja, čigar sunki so presegali omejitve varnega pristajanja, je balon večkrat s spodnjim delom košare trčil ob zaledenel travnat teren. Posledično je del potnikov padel iz košare balona in se pri tem poškodoval, med njimi trije potniki huje. Košara drugega manjšega balona se je pri pristajanju prevrnila na prednjo stran in po nekaj metrih obstala na mestu, oddaljenem približno 200 metrov od prvega balona. Pri pristajanju manjšega balona nihče ni bil poškodovan.