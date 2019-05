Nestrinjanje glede višine regresa v javnem sektorju

Sindikati so predlagali nekoliko višji znesek. Po njihovem predlogu bi večina zaposlenih v javnem sektorju dobila regres v višini 900 evrov, tisti, katerih plače ne presegajo minimalne, pa regres v višini 1100 evrov.

Vladna pogajalska skupina je v ponedeljek predlagala 1050 evrov regresa za vse tiste zaposlene v javnem sektorju, katerih plače ne presegajo minimalne določene. Za vse ostale zaposlene je ostala pri svojem izhodiščnem predlogu 886,63 evra regresa – v višini minimalne plače. Državna sekretarka z ministrstva za javno upravo Mojca Ramšak Pešec je takrat poudarila, da je to njihova zadnja ponudba. Prav tako je pojasnila, da gre za pogojni predlog, saj mandata vlade zanj še niso imeli.

V kolikor sindikati in vlada ne bodo prišli do dogovora, bo o višini regresa odločala zakonska soločba.

Vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukeljje v ponedeljek dejal, da bi država ob sedanji visoki gospodarski rasti tistim z minimalno plačo lahko namenila toliko, kot je predlagal sindika. Izpostavil je, da so se v času krize prav ti uslužbenci najbolj odrekali oz. jih je zniževanje plač najbolj prizadelo. Razlika med vladnim in sindikalnim predlogom, ki znaša približno 14 evrov, po njegovem mnenju bi smela biti predmet spora, saj to vsaj v makroekonomskem smislu ne pomeni popolnoma nič.

Vlada je za podpis aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki vključuje določilo glede letošnjega regresa za letni dopust v javnem sektorju, že pooblastila ministra za javno upravo Rudija Medveda, ministra za finance Andreja Bertoncljain ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenijo Klampfer. Vprašanje ostaja kako se bodo na to odzvali sindikati.

V kolikor bi sindikati vladni predlog zavrnili, z vlado pa ne bi uspeli doseči drugačnega dogovora, bo o višini regresa odločala zakonska določba. Ta določa, da mora biti regres izplačan najmanj v višini minimalne plače.

Na vladni strani sicer poudarjajo, da bodo v letošnjem letu vsi javni uslužbenci prejeli bistveno višji regres tako zaradi višje minimalne plače kot tudi zaradi nove dohodninske oziroma davčne zakonodaje, s katero je regres za letni dopust razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Prav tako je vlada dodala, da ocena rasti plač kaže, da se povprečna plača v javnem sektorju v primerjavi s preteklim letom letos povišuje za več kot 6 odstotkov.