Slovenija

Netanjahu čestital Janši. Kdaj bi lahko nastopila nova vlada?

Ljubljana, 24. 05. 2026 19.32 pred eno minuto 4 min branja 0

Danica Jovanović M.P. +1
Janez Janša in Benjamin Netanjahu

"Slovenija se vrača na politični zemljevid. Ni popuščanja." To dva dni po izvolitvi za mandatarja na družbenih omrežjih sporoča Janez Janša, ki bo v ponedeljek začel sestavljati novo ministrsko ekipo. Predsednico republike Natašo Pirc Musar pa skrbijo nekatere napovedane spremembe, med drugim pri financiranju RTV Slovenija in ustanovitev novega specializiranega organa za boj proti korupciji Skok, ki bi mu priključili zdajšnjo KPK.

Slovensko politiko od začetka sestavljanja nove vlade loči manj kot en dan. Koalicijsko pogodbo so stranke podpisale dan pred izvolitvijo novega predsednika vlade, v njej je med drugim tudi predlog za pripojitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) k povsem novi tožilski enoti Skok. Ta bi se ukvarjala s pregonom korupcije in kaznivih dejanj med javnimi funkcionarji, javnimi uslužbenci, sodniki, tožilci.

Mahnič bi v Skoku imel le tujce

Vodja poslanske skupine Demokrati Tadej Ostrc je ob tem dejal: "Boj proti korupciji, politična volja se je zgradila in to, čemur pravimo Skok, se zdaj oblikuje. Verjamem, da bo v polnosti oživel."

Medtem je predsednica države Nataša Pirc Musar kritična, da je treba premisliti, ali je ustanovitev takega organa smiselna. "Dajmo se vprašati, kaj nam manjka pri KPK, da korupcije ne znamo preganjati. Če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo pa verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, preprosto ni dobro," meni.

Na petkovi razpravi je sicer nekaj razburjenja sprožila debata o ustanovitvi Skoka. Žan Mahnič iz SDS meni, da bi morali v Skoku delati le tisti, ki nimajo slovenskega državljanstva. "Pokličimo tujce in naj nam prečešejo zadeve, da se kaznuje tiste, ki imajo koruptivne posle," je dejal.

V novi opoziciji nasprotno menijo, da združevanje preventive in pregona, kot je opozorila poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj, pomeni "tudi neposredno kršitev 6. člena konvencije Združenih narodov proti korupciji, kršitev kazenskopravne konvencije o korupciji in kršitev načel OECD".

'Če bo država financirala RTV, govorimo o državni televiziji. Kar ni dobro'

Predsednica je bila v soboto zaskrbljena še zaradi napovedi sprememb pri financiranju javnega servisa radiotelevizije. "Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV, in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro," je poudarila.

Niti zakon o RTV niti zakon o Skoku sicer še nista v parlamentarni proceduri. Janša, ki bo torej v ponedeljek začel s sestavljanjem nove ministrske ekipe, bo imel 15 dni časa za predložitev imen. Nova vlada pa bi tako lahko nastopila v prvih dneh junija.

Janši čestital tudi Netanjahu, Golob: Slovenijo postavlja na sramotno stran zgodovine

Predsedniku SDS Janezu Janši je medtem po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v soboto v telefonskem pogovoru čestital tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. "Želim mu veliko uspeha," je zapisal na družbenem omrežju.

Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je zapisal na družbenem omrežju.

Janez Janša in Benjamin Netanjahu v Izraelu-1
FOTO: Vlada RS

Premier, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob je v odzivu na čestitko zapisal, da bo Slovenija pod vodstvom Janše "podpornica Benjamina Netanjahuja, skrajnega politika, vojnega zločinca, glavnega krivca za genocid v Gazi, zatiralca človekovih pravic palestinskega prebivalstva, konstantnega kršitelja načel mednarodnega prava, vrednot moderne mednarodne skupnosti in politika, ki je v Izraelu predmet preiskav domnevnih goljufij, podkupnin in zlorab zaupanja", je razvidno iz objave Vlade RS na družbenem omrežju. Po Golobovi oceni Janša "tako postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine".

Spomnimo, da je imela Slovenija pod vodstvom Goloba izjemno kritično držo do izraelskih napadov na Palestino. Junija 2024 je Slovenija tudi uradno priznala Palestino kot neodvisno državo, Izrael je večkrat pozvala k prekinitvi ognja in odprtju humanitarnega koridorja za zaščito civilistov ter povečala humanitarno pomoč za Palestino, slovenska vlada je kot prva evropska država prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael, prav tako je za nezaželeni osebi razglasila dva izraelska ministra.

Janša je po petkovi izvolitvi med drugim prejel čestitke predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, predsednika Evropskega sveta Antonia Coste in predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola. Poleg tega so mu čestitali tudi premierji Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelski zunanji minister Gideon Sar.

DZ je v petek na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti izvolil predsednika SDS Janeza Janšo za novega predsednika vlade. Janša, ki je pred poslanci že zaprisegel, je tako dobil mandat za sestavo svoje četrte in 16. slovenske vlade.

Kdo je v igri za ministre?
Neformalni pogovori z ministrskimi kandidati, naslednik Bobnarjeve neznanka
Tonin: Če bi se to zgodilo v času Janševe vlade, bi v Ljubljani zmanjkalo koles
Kako blizu novi vladi smo?
Odziv slovenske politike na vojno dogajanje
Nova vlada že prihodnji teden?
S čim Logar pogojuje vstop v Janševo vlado in ali bo Resnica dala podpise?
