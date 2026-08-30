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Slovenija

Netanjahu: 'Hvala predsednik vlade Janša za vaš pogum in jasnost'

Ljubljana, 30. 08. 2026 21.09 pred 46 minutami 2 min branja 33

Avtor:
STA N.Š.
Benjamin Netanjahu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo EU z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ob tem je EU obsodil hinavščine.

"Hvala predsednik vlade Janša za vaš pogum in jasnost sredi hinavščine EU. EU molči, ko Turčija, članica Nata, nezakonito okupira polovico Cipra - države članice EU! Ko pa judovsko ljudstvo želi uveljaviti svojo zgodovinsko pravico do gradnje in življenja v domovini svojih prednikov, je EU ogorčena," je na omrežju X zapisal Netanjahu.

Dodal je, da je Janša vse spomnil, da je Slovenija suverena država in enakopravna članica EU.

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Portal EUobserver je v torek poročal, da so v Bruslju pripravljali izjavo visoke zunanjepolitične predstavnice Kaje Kallas v imenu celotne EU, v kateri bi obsodila odločitev izraelske vlade, da objavi razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu v okviru spornega projekta E1.

Ker je po navedbah portala Slovenija nasprotovala takšni izjavi, je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) v nedeljo objavila zgolj izjavo Kallas, ki ima nižji diplomatski status.

Nova izjava vseh 27 članic EU glede spornega izraelskega projekta E1 na Zahodnem bregu po oceni slovenske vlade trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti, je v odzivu pojasnilo zunanje ministrstvo.

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Poteza vlade je sprožila številne odzive. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je menila, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo EU, in se zavzela za jasen in enoten evropski odziv. Opozicija pa je ostro kritizirala vlado, na čelu z Janšo in SDS. Menili so, da gre za zagovarjanje interesov Izraela v škodo Slovenije.

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janša netanjahu eu izrael

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KOMENTARJI33

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Perrun
30. 08. 2026 21.59
pa lepo je bilo dokler smo bili samostojni. zdaj samo še vazal Izraela
Odgovori
0 0
Hc4life
30. 08. 2026 21.59
Shalom
Odgovori
-1
0 1
DasaizDalasa
30. 08. 2026 21.57
Tale Izraelec, Trump in Putin so generatorji večine težav na planetu zemlja.
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+1
2 1
urko112
30. 08. 2026 21.55
fasist in vsi ki ste ga volil znjim a ste srecni v podpori ubijanja
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+2
3 1
MESE?AR
30. 08. 2026 21.55
Saj neko mnenje iz EU ne more ustavit gradnje !
Odgovori
+0
1 1
4870
30. 08. 2026 21.58
Ustavilo bo oziramo blokiralo na milijone evrov za razvoj Slovenije, ovcka, a ti ni jasno🐑
Odgovori
-1
0 1
Racional-ec
30. 08. 2026 21.55
Sam pogum ga je…hlapec zidovski.
Odgovori
+4
5 1
Pfolca
30. 08. 2026 21.54
Bibotov mladič je danes razkuril UK kraljestvo z izjavo, da so Falklandi del Argentine🤔
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+1
2 1
nick73
30. 08. 2026 21.53
Janša ne razume, da ni predsednik vlade, ker bi Slovenci podpirali Netanyahuja, ampak so bili siti levičarski blodenj. Še malo ga bo lomil z Izraelci, in bo spet pristal v opoziciji.
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+2
4 2
4870
30. 08. 2026 21.53
Hvala Janša za to sramoto, Natanjahu te je zdaj samo opozoril, da bo treba usluge vračat z obrestmi.
Odgovori
+7
9 2
urko112
30. 08. 2026 21.52
fuj
Odgovori
+3
5 2
BrezPitt
30. 08. 2026 21.48
Waw zgodovinsko pravico do ozemlja. Če gledamo tako zgodovino potem v zda imajo pravico do ozemlja le plemena indijancev druge vse sterat od koder so prišli, pa tudi krščanstvo v Sloveniji nima mesta, ker takrat ni bilo še krščanstva v Sloveniji.
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+5
6 1
Demirel
30. 08. 2026 21.47
zarad natanjansa bomo yebal jeza
Odgovori
+9
11 2
tech
30. 08. 2026 21.45
Če bo na naslednjih volitvah imel SDS z Janšo na čelu enako podporo, pol je z njihovimi volivci res nekaj zelo, zelo, zelo hudo narobe.
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+12
13 1
urko112
30. 08. 2026 21.53
od negdaj je narobe odkar je ta pajac v politiki
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+2
3 1
tech
30. 08. 2026 21.55
Tako moralno nizko kot so šli v tem mandatu, še niso šli.
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+1
1 0
coviden
30. 08. 2026 21.44
o že minusi letijo, Trstenjakova se je aktivirala
Odgovori
+3
4 1
Ai101
30. 08. 2026 21.41
To ni pogum, to je odplačevanje mafijske usluge.
Odgovori
+12
14 2
Pujček
30. 08. 2026 21.39
Krščani podpirajo Herodovega naslednika, ki je pobil vse novorojence, ko je iskal njihovega boga. Kak so pa brihtni. Joj.
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+7
9 2
LukaS8
30. 08. 2026 21.39
Verjetno se ne zavedate desnuharji, da smo na napačni strani zgodovine. Zaradi Janšinih dolgov zločinskemu režimu. Ampak kot je odletel Orban, čeprav je bil zacementiran in vsa država podrejena, tako bo odfrčal Janša. Upam da ali na Dob ali pa v grob.
Odgovori
+6
10 4
coviden
30. 08. 2026 21.39
isto kot bi/je Hitler hvalil Rupnika... sramota vseh sramot. Ta vlada mora pasti takoj!
Odgovori
+7
10 3
Pa kaj
30. 08. 2026 21.35
zahvala predvsem Lanžetu in Stevotu..za jj itak vemo kaksen je
Odgovori
+4
6 2
Tičfirič
30. 08. 2026 21.35
Levičarje je sram.......😀
Odgovori
-5
3 8
pravica1
30. 08. 2026 21.38
Ce te tak clovek hvali te je lahko iskreno sram.
Odgovori
+4
7 3
Borka76
30. 08. 2026 21.39
Sram nas je tiste, ki znamo razumeti malo več kot osnovno matematiko
Odgovori
+7
7 0
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