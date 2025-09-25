Netanjahu v Sloveniji nezaželena oseba

Vlada je danes sprejela ukrep proti predsedniku izraelske vlade Benjaminu Netanjahuju, ki sledi že sprejetim ukrepom proti dvema ekstremnima izraelskima ministroma, so sporočili po seji vlade.

V obrazložitvi je državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Neva Grašič dejala, da proti njemu tečejo postopki zaradi storitve vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost. Med drugim je Meddržavno sodišče že 19. julija lani ugotovilo, da več izraelskih politik in praks krši tako mednarodno humanitarno pravo kot pravo človekovih pravic.

Neodvisna preiskovalna komisija sveta za človekove pravice ZN je v poročilu o dogajanju v Gazi 16. septembra 2025 ugotovila, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid, je v pojasnilu še povedala Grašičeva. "To je bilo prvič, da je OZN izraelska ravnanja v Gazi označil za genocid."