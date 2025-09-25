Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Netanjahu v Sloveniji nezaželena oseba

Ljubljana, 25. 09. 2025 13.49 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
V.L. , N.L.
Komentarji
66

Vlada je sprejela ukrep proti Benjaminu Netanjahuju, ki sledi že sprejetim ukrepom proti dvema ekstremnima izraelskima ministroma. Sprejetje sklepa ne pomeni ukrepa proti izraelskemu ljudstvu, so odločitev pojasnili na zunanjem ministrstvu.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu FOTO: AP

Vlada je danes sprejela ukrep proti predsedniku izraelske vlade Benjaminu Netanjahuju, ki sledi že sprejetim ukrepom proti dvema ekstremnima izraelskima ministroma, so sporočili po seji vlade. 

V obrazložitvi je državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Neva Grašič dejala, da proti njemu tečejo postopki zaradi storitve vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost. Med drugim je Meddržavno sodišče že 19. julija lani ugotovilo, da več izraelskih politik in praks krši tako mednarodno humanitarno pravo kot pravo človekovih pravic.

Neodvisna preiskovalna komisija sveta za človekove pravice ZN je v poročilu o dogajanju v Gazi 16. septembra 2025 ugotovila, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid, je v pojasnilu še povedala Grašičeva. "To je bilo prvič, da je OZN izraelska ravnanja v Gazi označil za genocid." 

"Vlada s tem sklepom pošilja jasno sporočilo vladi države Izrael, da Slovenija pričakuje dosledno spoštovanje odločitev mednarodnih sodišč in mednarodnega humanitarnega prava. S tem dejanjem Slovenija potrjuje svojo zavezanost mednarodnemu pravu, univerzalnim vrednotam človekovih pravic ter načelni in dosledni zunanji politiki," je še dodala Grašičeva. 

Finančna podpora palestinski upravi

Vlada je sprejela tudi prispevek za delovanje palestinske uprave v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. "Gre za pobudo francoske republike, kraljevine Španije, Norveške in Savdske Arabije o tako imenovani koaliciji za nujno zagotavljanje finančne vzdržnosti palestinske uprave," je še pojasnila Grašičeva. Države pobudnice so k sodelovanju povabile tudi Slovenijo, in sicer na podlagi predhodnih prizadevanj pri reševanju palestinskega vprašanja. 

Benjamin Netanjahu
Naslednji članek

Sum goljufije pri povračilih za zaščitno opremo: hišne preiskave pri osumljencu

Naslednji članek

Vlada potrdila proračun, predvidoma za 2,1 milijarde evra primanjkljaja

KOMENTARJI (66)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezOrban
25. 09. 2025 14.28
+2
Janšev vzornik!
ODGOVORI
2 0
JanezOrban
25. 09. 2025 14.27
+2
Genocidnike se ne sprejema v državo!
ODGOVORI
2 0
NiGenocid
25. 09. 2025 14.26
SIGURNOI se sedaj ZELO sekira, da ne more v to graznico! :)))
ODGOVORI
0 0
Veščec
25. 09. 2025 14.25
Pr ruski kapelici naj se dobita,pa obujata spomine
ODGOVORI
0 0
Odisej25
25. 09. 2025 14.25
+1
IJudje so genociden narod. Že Z Božjim izrecnim spodbujanjem, naj "glasujejo za iztrebljenje" osvojenih, "brez preživelih", človeški davek okupacije Obljubljene dežele, o katerem obsesivno poročata Eksodus in Jozue, znaša 770.359 človeških žrtev kar sicer ne izgleda mnogo, ampak če se zavedamo da leta 2.000 pred našim štetjem , ko je celotna populacija Bližnjega vzhoda štela okoli 6 mio ljudi. Prravila, ki jih je Mojzes naložil judovskemu ljudstvu, so Glede pravil, ki jih je Mojzes naložil judovskemu ljudstvu, Assmann piše: 10 Božje kaznovalne grožnje v primerih kršitve zakona sestavljajo celotno 28. poglavje Deuteronomija in govorijo izrecno o nasilju. Ti šokantni opisi izločanja, uničenja in iztrebljanja ljudi, ki so postali nezvesti, zvenijo kot slutnja Auschwitza in v tem smislu jih na primer navaja tudi Primo Levi.
ODGOVORI
1 0
joc771
25. 09. 2025 14.28
Govora je Izraelsko-Arabskem konfliktu. Če želiš ti navedem tudi kaj iz Korana in hadisov
ODGOVORI
0 0
Alex82
25. 09. 2025 14.24
+1
👏👏👏
ODGOVORI
1 0
joc771
25. 09. 2025 14.24
+0
Ženska, ki je odraščala v Gazi, Nonie Darwish pravi: “V šoli smo se učili sovraštva, maščevanja in povračila; mir nikoli ni bil možnost, beseda “mir” ni bila nikoli omenjena niti v mošeji. Vsak dan smo recitirali pesmi, v katerih smo si želeli umreti kot mučeniki, in videla sem dekleta, ki so ob tem jokala,” je delila svojo zgodbo. “Naš vrednostni sistem je bil narejen na podlagi “mentalitete žrtve”, ali smo žrtve ali pa umremo kot mučenci,” je dejala. V nadaljevanju je pojasnila, da ženske niso hodile v mošeje, a so prek radia ali televizije poslušale pridige, kjer so ob petkovih molitvah pogosto preklinjali Jude, kristjane in nevernike, imenovane “sovražniki Alaha”. “Sovraštvo je bilo normalizirano, saj se mi ni zdelo nenavadno ali nesveto,” je pojasnila. “22 arabskih držav je storilo vse, da bi Izraelu onemogočile obstoj, Arabske lige pa so zavračale integracijo Palestincev, jim odrekale državljanstvo, da bi problem ostal nerešen,” je dejala in dodala, da je kultura spodbujala žrtvovanje, da so matere javno izražale ponos, če so njihovi sinovi umrli za džihad, medtem ko so ženske, ki so si želele mir, veljale za manjvredne.
ODGOVORI
1 1
knap11
25. 09. 2025 14.27
joc..... a bež no. Si imel pa grde sanje in potem ob takihn tebi nazornih sanjah širjenje laži ni več daleč.
ODGOVORI
0 0
JanezOrban
25. 09. 2025 14.24
-1
Bravo Golob,čestitamo in pozdravljamo !
ODGOVORI
1 2
karpatia_buso_rege
25. 09. 2025 14.25
Smo še slabši kot madžarska! Tam vsak lahko pride pa jude se ne sovraži
ODGOVORI
0 0
JanezOrban
25. 09. 2025 14.23
+1
Pokvarjeni Janša bi ga z odprtimi rokami sprejel!
ODGOVORI
3 2
veneti
25. 09. 2025 14.22
+0
pa kolikor berem ste vsi ki ste proti Izraelu iste vere. Pomislite ali res želite smrt celemu narodu zato ker to sami želite ali so vam mogoče, mogoče oprtali možgane?
ODGOVORI
1 1
Stajerc 1988
25. 09. 2025 14.22
-2
Butalci v vladi.. Delo nezaželjeno, sociala gor..
ODGOVORI
2 4
simc167
25. 09. 2025 14.20
+3
Pravilno! Vojne zločince podpira v sloveniji okoli 20% ovc in maloumcev iz sekte debilnih slovencev(sds)
ODGOVORI
7 4
Teofil
25. 09. 2025 14.23
+0
Podpiram Izrael
ODGOVORI
2 2
simc167
25. 09. 2025 14.26
Zakaj?
ODGOVORI
0 0
Glotar
25. 09. 2025 14.19
-2
in kaj bomo imeli od tega?
ODGOVORI
2 4
Stajerc 1988
25. 09. 2025 14.23
+1
Manj dela, Slovenci.. Pa ne samo mi, cela EU veliko dela za Izrael.. Verjemite da njihovim poslovnežem ne paše najbolj to vodenje naše neumne vlade.
ODGOVORI
2 1
RevenKapitalist
25. 09. 2025 14.19
-5
Izraelci ki zivijo od svojega denarja in dela in z njimi nikoli nobenih problemov niso zazeljeni uni s katerimi so pa sami problemi in jih je potrebnio krmit pa se uvaza pa zdaj recte se enkrat da so tile normalni.... Pa ne kricat da sam netanjahu ker to je politika antisemitizma sovrastva do judov... Drugac pa spet predstava za javnost saj Netanjahu sploh nima namena prit v Slovenijo k tej Prohamas vladi razen z kakim projektilom ko bo dovolj dokazov da ste financirani s strani ta istih kot Hamas da podpirate terorizem. Ne pozabite, da je bancni sistem v njihovih rokah in vedo za vsako transakcijo. To niso ljudje kot vi da eno govorite drugo delate in tretje mislite pa se mal obracate po vetru pa nismo tako mislili in podobne otrocarije. Oni kaj recejo to mislijo in tako bo in tako je in cisto nic drugace. Ni to Slovenija kjer se ze celo vecnost lahko slepate na praznih besedah in obljubah. To so verni ljudje in kar vam pravijo vam pravijo iz srca. Zapomnite si samo dva stavka. Nikoli vec in nikoli nebomo pozabili.
ODGOVORI
2 7
sabro4
25. 09. 2025 14.25
+1
če še ne veš, je Hamas mosad+CIA baby(višji cilj, oviranje Palestine na poti do mednarodnega priznanja ker se jih tako istoveti z Hamas......), tako da je tudi 7/10/2023 ena navadna inside job, da imajo povod / razlog za to kar sedaj gledaš v Gazi, ..........
ODGOVORI
1 0
simc167
25. 09. 2025 14.27
Ne bluzi norček
ODGOVORI
0 0
veneti
25. 09. 2025 14.19
+0
Ni mi jasno kako lahko elita v svojem imenu in v upanju da dobijo bonus točke z našimi priseljenci iz juga, razglašajo in diktirajo politiko Slovenije do Gaze. Naredimo referendum in bomo videli kaj želi ljudstvo. A so razglasili da Hamasovo vodstvo ni dobrodošlo? Vse delajo samo, da dobijo glasove priseljencev, ki podpirajo vse ki želijo kaj hudega Židom, ker jim je tako piše v njihovi knjigi.
ODGOVORI
3 3
joc771
25. 09. 2025 14.18
-1
Haj Amin al-Husseini (1897–1974) je bil vodja palestinskih Arabcev od leta 1921 do 1948. Dogovarjal se je tudi s Hitlerjem.
ODGOVORI
2 3
Apbijd
25. 09. 2025 14.17
+0
Najbrž še ve ne kje je Slovenija....ampak...vsaka taka vrsta je dobrodosla
ODGOVORI
2 2
skuripanda burns
25. 09. 2025 14.16
-3
Vlada je tudi v Sloveniji nezaželena oseba, pa ni nobenega sklepa.
ODGOVORI
2 5
joc771
25. 09. 2025 14.15
+0
Arabcev je 492 milijonov, Izraelcev je 7 miljonov
ODGOVORI
1 1
Animal_Pump
25. 09. 2025 14.14
+0
A prohamasarji, ki vsak dan cez mejo lazijo...so pa zaželjeni?
ODGOVORI
4 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256