Netanjahu v Sloveniji nezaželena oseba

Vlada je danes sprejela ukrep proti predsedniku izraelske vlade Benjaminu Netanjahuju, ki sledi že sprejetim ukrepom proti dvema ekstremnima izraelskima ministroma, so sporočili po seji vlade.
V obrazložitvi je državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Neva Grašič dejala, da proti njemu tečejo postopki zaradi storitve vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost. Med drugim je Meddržavno sodišče že 19. julija lani ugotovilo, da več izraelskih politik in praks krši tako mednarodno humanitarno pravo kot pravo človekovih pravic.
Neodvisna preiskovalna komisija sveta za človekove pravice ZN je v poročilu o dogajanju v Gazi 16. septembra 2025 ugotovila, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid, je v pojasnilu še povedala Grašičeva. "To je bilo prvič, da je OZN izraelska ravnanja v Gazi označil za genocid."
"Vlada s tem sklepom pošilja jasno sporočilo vladi države Izrael, da Slovenija pričakuje dosledno spoštovanje odločitev mednarodnih sodišč in mednarodnega humanitarnega prava. S tem dejanjem Slovenija potrjuje svojo zavezanost mednarodnemu pravu, univerzalnim vrednotam človekovih pravic ter načelni in dosledni zunanji politiki," je še dodala Grašičeva.
Finančna podpora palestinski upravi
Vlada je sprejela tudi prispevek za delovanje palestinske uprave v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. "Gre za pobudo francoske republike, kraljevine Španije, Norveške in Savdske Arabije o tako imenovani koaliciji za nujno zagotavljanje finančne vzdržnosti palestinske uprave," je še pojasnila Grašičeva. Države pobudnice so k sodelovanju povabile tudi Slovenijo, in sicer na podlagi predhodnih prizadevanj pri reševanju palestinskega vprašanja.
