Tudi za slovenskimi evroposlanci ni ravno prespana noč. Igor Šoltes se je sicer zaradi obveznosti v Sloveniji že vrnil domov: "Notranji občutek je res zoprn ..." Tanja Fajon, Franc Bogovič in Romana Tomc so med tistimi, ki so ostali na zasedanju. "Ravno sem prečkala most, ko so ljudje začeli bežati v nasprotno smer," se spominja Fajonova. Bogovič meni, da je imel srečo: "Bil sem pred parlamentom, ko sem izvedel, kaj se dogaja v centru mesta."Za razliko od Tomčeve, ki je edina od slovenskih evroposlancev (s še 2000 drugimi ljudmi) ostala ujeta v parlamentu: "Najprej so nam rekli dve uri, ostali smo sedem ur in smo lahko odšli šele ob treh ponoči."

"Napad se je zgodil v božičnem času in v simboličnem kraju,"pa je ocenil še en evropski poslanecLojze Peterle. "Napad je legel kot mora in senca nad mestom in mislim, da bo spremenilo nekatera stališča tudi v samem evropskem parlamentu,"je dodal Petrle.

Danes je delo teklo sicer normalno, poslanci so spomin na žrtve obeležili z minuto molka. Občutki mešani, pravijo."Šok, jeza, žalost, sočustvovanje," strni Fajonova, Bogovič doda: "In vprašanje, kaj narobe delamo v družbi."Razmere se lahko v trenutku obrnejo na glavo, meni Šoltes, ki opozarja tudi na pomen izrečenih besed: "Netenje sovraštva, nestrpnosti, vedno rodi novo sovraštvo in nova nasilja."

