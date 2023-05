Neto dohodek na prebivalca leta 2021 11.202 evra, najvišji v Kranjski Gori

Na ravni statističnih regij je bil leta 2021 povprečni neto dohodek na prebivalca najnižji v pomurski statistični regiji, znašal je 9847 evrov in bil za 12 odstotkov nižji od slovenskega povprečja. Najvišji je bil v osrednjeslovenski statistični regiji, znašal je 11.975 evrov in bil za sedem odstotkov nad slovenskim povprečjem, kar je bilo enako kot leto prej.

Vodi Kranjska Gora, sledijo Trzin, Mežica, Log - Dragomer ...

Povprečni neto dohodek na prebivalca je bil leta 2021 najvišji v občini Kranjska Gora in je znašal 15.346 evrov, kar je bilo 37 odstotkov višje od slovenskega povprečja. Najnižji je bil v občini Kuzma, znašal je 7288 evrov in bil za 35 odstotkov pod povprečjem.

Višji od slovenskega povprečja je bil v 62 občinah. V 205 občinah se je na letni ravni zvišal, v sedmih občinah (Mirna, Jezersko, Log - Dragomer, Turnišče, Rogašovci, Hodoš in Vodice) pa znižal.

Najvišje dohodke na prebivalca so ob občini Kranjska Gora imele še občine Trzin, Mežica, Log - Dragomer, Ankaran, Grosuplje, Bled, Škofljica, Šmarješke Toplice in Žirovnica. Najnižje pa so poleg Kuzme imele še občine Rogašovci, Hodoš, Grad, Apače, Cankova, Solčava, Gornji Petrovci, Razkrižje in Sveti Jurij ob Ščavnici.