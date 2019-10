Boj proti revščini: neto razpoložljivi dohodek ljudi pod pragom tveganja revščine nižji od 662 evrov

Lani je v Sloveniji z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, živelo 13,3 odstotka ali 268.000 ljudi. Slovenija se skupaj s Španijo in Italijo uvršča v sredino med preostalimi članicami EU.

Danes je mednarodni dan boja proti revščini. Podatki statističnega urada kažejo, da v Sloveniji pod pragom tveganja revščine živi vsak osmi, v EU pa vsak šesti prebivalec. Tveganju socialne izključenosti je v Sloveniji izpostavljen vsak šesti, v EU pa vsak četrti prebivalec. Relativna revščinaotrok in izpostavljenost otrok socialni izključenosti sta v Sloveniji med najnižjimi v EU, še navaja državni statistični urad. Po zadnjih podatkih Eurostata je bila ta stopnja v EU 16,9-odstotna, kar pomeni, da je z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, živelo 16,9 odstotka ali približno 85 milijonov ljudi. Najnižjo stopnjo je imela Češka, in sicer 9,6 odstotka, najvišjo pa Romunija, in sicer 23,5 odstotka. V Sloveniji je lani z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, živelo 13,3 odstotka ali 268.000 ljudi. Manjše deleže relativno revnih od Slovenije je imelo pet članic, približno enake deleže pa Finska, Danska, Madžarska, Francija, Nizozemska in Avstrija. V Sloveniji je bil mesečni neto razpoložljivi dohodek ljudi pod pragom tveganja revščinenižji od 662 evrov na odraslega člana gospodinjstva. S takim zneskom se je država med preostalimi članicami EU uvrstila skupaj s Španijo in Italijo približno v sredino. Ta prag je bil najnižji v Romuniji, najvišji v Luksemburgu, višji od slovenskega pa v 15 državah članicah EU.

V Sloveniji je bil mesečni neto razpoložljivi dohodek ljudi pod pragom tveganja revščine nižji od 662 evrov. FOTO: Dreamstime

V Sloveniji socialni izključenosti izpostavljen vsak šesti, v celotni EU vsak četrti Obsežnejši pojav od revščinepa je socialna izključenost. Ta zajema tudi tiste, ki so resno materialno prikrajšani ali živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo. V Sloveniji je bil socialni izključenosti po zadnjih podatkih izpostavljen vsak šesti, v celotni EU pa vsak četrti prebivalec. Delež izpostavljenih tveganju socialne izključenosti je v Sloveniji lani znašal 16,2 odstotka. Povprečje v EU v letu prej je bilo 22,4 odstotka. Najmanjši delež je bil na Češkem, kjer je znašal 12,2 odstotka, najvišji pa v Bolgariji, kjer je bil 32,8-odstoten. Približno enake deleže kot Slovenija so imele Slovaška, Finska in Nizozemska.

Eden od načinov za odpravo revščine med otroki je, da naslovimo revščino v družini, opozarja generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Dostop do kakovostnih socialnih storitev mora biti prednostna naloga, še poziva.

Najmanjši delež otrok pod pragom tveganja revščine na Češkem in Danskem Najmanjša deleža otrok v starosti do 17 let pod pragom tveganja revščinesta lani imeli Češka in Danska, in sicer 11 odstotkov, največjega pa Romunija, kjer je bil 32-odstoten. V Sloveniji je znašal 11,7 odstotka. V sedmih državah, tudi v Sloveniji, je bil delež otrok pod pragom tveganja revščine manjši od deleža vseh pod tem pragom. Stopnja tveganja socialne izključenosti otrok je bila lani najnižja v Sloveniji in je znašala 13,1 odstotka, najvišja pa v Romuniji (38,1 odstotka). V desetih državah, tudi v Sloveniji, je bil delež otrok, izpostavljenih tveganju socialne izključenosti, nižji od deleža vseh izpostavljenih temu tveganju v državi.

Relativna revščina otrok in izpostavljenost otrok socialni izključenosti sta v Sloveniji med najnižjimi v EU. FOTO: Dreamstime