V koprsko pristanišče priplula Netune Koper

Za ime Koper se je grški ladjar odločil na podlagi odličnega sodelovanja z Luko Koper. " Z imenom želimo počastiti naše dolgoletno sodelovanje s pristaniščem Koper in dragoceno partnerstvo z njegovimi zaposlenimi, česar se nadejamo tudi v prihodnosti. Izrekamo dobrodošlico M/V Neptune Koper v našo družino in ji želimo ugoden veter in mirno morje," je ob prihodu ladje z novim imenom povedala Melina Travlos , predsednica in generalna direktorica ladjarja Neptune Lines.

Kapitan ladje Sergiy Osipyan je od predsednika uprave Luke Koper Dimitrija Zadela, ob prvem prihodu ladje Netupne Koper v koprsko pristanišče prejel spominsko grafiko s podobo mesta Koper. Na sprejemu je bil prisoten tudi župan mestne občine Koper Aleš Bržan, saj je to po letu 2012, ko je ladjar Splošna plovba prodal svojo ladjo za razsute tovore z imenom Koper, edina tovorna ladja, ki bo ime slovenskega pristaniškega mesta popeljala širom po Sredozemlju.

Ladja bo namreč prevažala avtomobile med Koprom in turškimi pristanišči ter bo v Kopru prisotna vsak drugi teden. "Preimenovanje ladje v Koper je za nas velika čas in potrditev dobrih poslovnih odnosov z ladjarjem, ki pripelje skoraj polovico letnega pretovora vozil. Lansko leto smo, kljub epidemiji, pretovorili več kot 617 tisoč vozil in s tem rezultatom tudi krepko prehiteli dva, do sedaj največja avtomobilska pristanišča na evropski strani Sredozemlja, Barcelono in Valencio", je poudaril Zadel.