Neučinkovito črpanje evropskih sredstev: kdo služi na naš račun?

In zakaj na vladi ne udarijo po mizi in preprečijo, da bi njihova služba za razvoj in kohezijo ustavila kaos, ki se vleče že leta in leta ? Kdo služi na naš račun? Zunanji izvajalci mastno, občine pa se, namesto da bi se z evropskim denarjem razvijale, zadolžujejo.

Danes, po 400 dneh od zaključka gradnje z občine sporočajo, da zadnjega milijona še kar niso videli, ker pa so morali poplačati vse izvajalce del, so bili prisiljeni v likvidnosti kredit pri državni zakladnici.

'Zaradi površnih evidenc sploh ne vemo, koliko evropskega denarja izgubljamo'

Da iz bruseljske pipe kapljajo mikrokapljice, je kriv vsakokratni nedelujoč dokumentacijski sistem črpanja, najprej Issar, ki je povzročal težave in stroške 16 let. Kot je razložilIgor Lakota, je bilo nadgrajevanje zelo drago in zelo neučinkovito in ves čas so bile s tem težave, težave so bile tudi z izvajalcem, ki je to programiral. Isti izvajalci so nato naredili Issar 2, zdaj E-mo.

In pozor, na Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pravijo, da so bila za večino IT poslov, ki so služila na račun problematičnih programov nato pa izumljala nove, več let do marca letos aboninarana ena in ista podjetja: Comland, Nova Vizija in predvsem IPMIT. Ta konzorcij naj bi, po podatkih SVRKA, samo na prvem programu, zaslužil slabih šest davkoplačevalskih milijonov evrov. Vsakokratne programe za črpanje je raztrgalo tudi računsko sodišče, ki je že lani opozorilo, da zaradi površnih evidenc sploh ne vemo, koliko evropskega denarja izgubljamo.