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Kam so izpuhteli milijoni za digitalizacijo šolstva?

Ljubljana, 12. 11. 2026 10.08 pred 35 minutami 4 min branja 58

Avtor:
N.L.
Osnovnošolci za računalniki (slika je simbolična).

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je bilo med letoma 2022 in 2025 pri digitalizaciji izobraževanja neučinkovito, je med revizijo poslovanja ugotovilo Računsko sodišče. Med drugim so za nedokončan projekt usposabljanja učiteljev o digitalnem izobraževanju porabili pet milijonov evrov, a so projekt, ker zanimanja ni bilo, prekinili. Izboljšali naj bi znanje učencev in dijakov na področju računalništva in informatike, a v projektu niso navedli, kaj naj bi se učenci učili, pri katerih predmetih in v katerem razredu. Za projekte so načrtovali 84 milijonov, do konca 2025 so jih porabili 39.

Računsko sodišče je revidiralo poslovanje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025, velika večina tega obdobja je iz časa vlade Roberta Goloba. Od junija 2022 naprej so ministrstvo vodili Igor Papič, nato je vodenje preoblikovanega ministrstva prevzel Darjo Felda, po njegovem odstopu pa Vinko Logaj, vsi iz Gibanja Svoboda. Pred njimi je ministrstvo v 14. vladi vodila Simona Kustec.

Ministrstvo je najprej ugotovilo, da je znanje računalništva in informatike v šolah in vrtcih ter poznavanje digitalnih orodij pomanjkljivo. Leta 2022 so zato sprejeli Akcijski načrt digitalnega izobraževanja ANDI 2021–2027 s 150 izvedbenimi ukrepi. Programski svet, ki naj bi nadzoroval izvajanje načrta, se je sicer sestal le na ustanovni seji.

Da bi dosegli cilje načrta, je ministrstvo vzpostavilo 27 investicijskih projektov in sodelovalo še v 10 projektih drugih organizacij, ki naj bi bili večinoma zaključeni do konca junija letos. "Skupna načrtovana vrednost teh projektov je znašala skoraj 84 milijonov evrov, pri čemer je do konca obdobja, na katero se nanaša revizija, porabilo skoraj 39 milijonov evrov. Projekte je na ravni ministrstva izvajalo med 12 in 16 zaposlenih, od katerih se jih je v štirih letih 11 zamenjalo," so v reviziji opazili na Računskem sodišču.

Pri projektih na ministrstvu niso sistematično preučili, kaj ciljne skupine sploh potrebujejo. "Tako je leta 2022 začelo projekt uvedbe različnih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za šolstvo, šele leta 2025 pa je opredelilo, katere dejavnosti naj bi rešitve podpirale in koliko rešitev naj bi uvedlo. Do takrat je v projekt vložilo že 800.000 evrov od načrtovanih 5,9 milijona evrov," so zapisali na Računskem sodišču in dodali, da ministrstvo pri izboru rešitev ni upoštevalo potreb, ki so jih izrazili vzgojno-izobraževalni zavodi.

Pri projektih na ministrstvu niso sistematično preučili, kaj ciljne skupine sploh potrebujejo.
Pri projektih na ministrstvu niso sistematično preučili, kaj ciljne skupine sploh potrebujejo.
FOTO: POP TV

Ministrstvo je prav tako prekinilo projekt izobraževanja in usposabljanja učiteljev o temah s področja digitalnega izobraževanja. Razlog? V preteklosti so takšni projekti že obstajali, zato zanimanja zanje ni bilo. Za nedokončan projekt so porabili skoraj pet milijonov od načrtovanih 17,5 milijona evrov.

Za odziv na izsledke revizije smo zaprosili stranko Gibanje Svoboda, katere člani so bili ministri prejšnje vlade, in trenutno ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino.

Leta 2022 so prekinili tudi investicijski projekt razvoja "lastne informacijske rešitve za vodenje in upravljanje vzgojno-izobraževalnih zavodov" v načrtovani vrednosti 2,3 milijona evrov. Ugotovili so, da obstoječe stanje predstavlja pomembno organizacijsko pomanjkljivost predvsem z vidika varstva osebnih podatkov, upravljanja podatkov in stroškov. Med izvajanjem revizije je ministrstvo projekt ponovno vzpostavilo.

Za nove pristope k poučevanju, učna orodja in učne scenarije so namenili 20 milijonov evrov. Do konca 2025 so v 17 projektih porabili 14 milijonov, čeprav je istočasno potekala obsežna prenova programov predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Ministrstvo ob tem ni zagotovilo, da bi v prenovljene programe vključili vsebine, ki so nastale v projektih.

Zanimanja za nekatere projekte med strokovnimi delavci ni bilo.
Zanimanja za nekatere projekte med strokovnimi delavci ni bilo.
FOTO: Aljoša Kravanja

Številni zunanji izvajalci in sodelavci

"Izvedba projektov na področju komunikacijske in strojne infrastrukture ter računalniške opreme za končne uporabnike je bila konkretneje opredeljena. Ministrstvo je namreč za posodobitev internih omrežij 663 vzgojno-izobraževalnih zavodov načrtovalo okoli 30 milijonov evrov vlaganj, predvidelo je zagotovitev optične povezljivosti za 204 zavode ter nabavo več kot 7.000 kompletov različne računalniške strojne opreme za več kot 1000 zavodov. Do zaključka obdobja, na katero se nanaša revizija, je za te namene porabilo okoli 12,5 milijona evrov," je Računsko sodišče zapisalo v reviziji. Do konca leta 2025 je ministrstvo zaključilo tudi nadgradnje informacijskih rešitev za urejanje in objavo elektronskih gradiv ter posodobilo 40 obstoječih elektronskih učnih vsebin, v kar je vložilo nekaj več kot 1,5 milijona evrov.

Pri projektih je ministrstvo sodelovalo s številnimi zunanjimi izvajalci in sodelavci, ob tem pa niso sledili, kako se projekti izvajajo. Kompleksne projekte naj bi nadzoroval programski svet, ki pa se, kot omenjeno, razen na ustanovni seji, ni sestajal.

Po reviziji je Računsko sodišče ministrstvu priporočilo, "naj pred začetkom prihodnjih večjih investicijskih projektov na področju digitalizacije izobraževanja vzpostavi celovito metodologijo projektnega vodenja, ki bo določala obvezno vsebino projektne dokumentacije in jasne postopke".

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Računsko sodišče Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje digitalizacija izobraževanja revizija poslovanja

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KOMENTARJI58

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tincoop
12. 11. 2026 11.16
Ni nič dinarčkov, muca papala.
Odgovori
0 0
sioxxos
12. 11. 2026 11.14
Prevod za tiste, ki se jim ne da brati tega članka ali pa ga niso razumeli: Levi so kradli kot srake na račun učencev in dijakov.
Odgovori
+3
3 0
ptuj.si
12. 11. 2026 11.14
Tole je pa šok, da bi levi kradli?? To je možno samo v sanjah.
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
12. 11. 2026 11.12
Mervar in ostali si bojo pa sedaj ko so dvignili omrežnino delili 13 plačo in božičnico ter dobičke ojoj kakšne imamo
Odgovori
0 0
BrezPitt
12. 11. 2026 11.11
Ker sedaj vidim, da upoštevate računsko sodišče naj vas potolažim desnuharji oz.spomnem, da je to kaplja v morje, kar je računsko sodišče ugotovilo v času jajotove vlade. Nesmotrna poraba 150miljonov za zaščitno opremo, 750miljonov neupravičenih epidemskih dodatkov in prodaja sij-a za 105 miljonov, ki pa je bilo vredno 175 miljonov. Ja to je ugotovilo to računsko sodišče, ki je danes za vas legitimno še včeraj pa obtoževali, da je levnuharsko.
Odgovori
+0
2 2
ptuj.si
12. 11. 2026 11.13
torej je prav, da če kradejo desni naj pa še levi, a ne? S tem opravičuješ svoje idole?
Odgovori
+2
2 0
blue3dragon
12. 11. 2026 11.09
Je potrebno svojo volilno bazo poplačati, za nazaj in za naprej.
Odgovori
+3
3 0
DEBELA OLIVA
12. 11. 2026 11.09
Noro kaj levičarji počnejo z denarjem ki ga preko davkov iztisnejo iz ljudi
Odgovori
+2
2 0
sport5
12. 11. 2026 11.08
No , sedaj pa odgovorne kazensko ovadit in kaznovat in to tako ,da nikoli več ne bo pomislil na krajo.
Odgovori
+0
1 1
digosti
12. 11. 2026 11.08
Ja kam, v žepe 🤣
Odgovori
+0
1 1
Skunk Works
12. 11. 2026 11.03
Podjetniki a vidite sedaj, da premalo plačujete davkov in vas levičarji upravičeno kritizirajo...Vi nikoli ne morete plačati toliko davkov, kot levi lahko zapravijo....
Odgovori
+12
15 3
jank
12. 11. 2026 11.09
Plačaj Mijićeve dolgove in se oglasi!
Odgovori
+1
1 0
Artechh
12. 11. 2026 11.02
Sepravi pobasal denar in toj to. Golobovi….
Odgovori
+9
11 2
bublika
12. 11. 2026 11.02
Ni za povedat. Živimo v lopovski državi...
Odgovori
+3
4 1
BrezPitt
12. 11. 2026 10.59
Kako to, da je računsko sodišče to ugotovilo. A ni to levnuharsko sodišče, ali je samo, ko se naše desnuharje česa obtoži.
Odgovori
-3
5 8
DKR
12. 11. 2026 11.03
Tipičen komentar bebavega levaka. Ko se ugotovijo hude nepravilnosti prejšnje vlade, levaki začnejo bevskati neumnosti.
Odgovori
+10
11 1
Morgoth
12. 11. 2026 11.04
Sigurno niso vsi levnuharji, ampak večina.
Odgovori
+2
3 1
ptuj.si
12. 11. 2026 11.07
To še levičarsko računsko sodišče ne more spregledati.
Odgovori
+3
3 0
gas-112
12. 11. 2026 10.59
hopsa v levi žep
Odgovori
+6
6 0
Gutenberg
12. 11. 2026 10.59
39 miljonov so nakazali prjatlom in stricem.
Odgovori
+6
6 0
ptuj.si
12. 11. 2026 10.57
V Palestino so šli, pa k Hamasu.
Odgovori
+9
10 1
Andrej07
12. 11. 2026 10.55
Sprega Holop Štrukelj. Kaj bi pa lahko pričakovali.
Odgovori
+16
16 0
Performer999
12. 11. 2026 10.55
Točno tako. Desni res niso idealni, ampak vsaj malo razumejo gospodarstvo, ter da je denar treba zaslužit, preden ga zapravljaš, pod levimi pa tako vse propada, še vse države na planetu do sedaj...... Zato se pa ne reče zastonj da si leu.
Odgovori
+16
17 1
bublika
12. 11. 2026 10.55
Sprašujem se kaj bodo narefoli z nerazdeljenimi računalniki in kdo bo odgovarjal za enega največjih prevar in kriminalnih početij zadnjih let????
Odgovori
+13
13 0
biggbrader
12. 11. 2026 10.55
Tudi tu se jim je kraja podrla sredi terminskega plana, zato sta Robi in Alenka zelo razočarana.
Odgovori
+7
8 1
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