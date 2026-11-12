Kam so izpuhteli milijoni za digitalizacijo šolstva?

Računsko sodišče je revidiralo poslovanje Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025, velika večina tega obdobja je iz časa vlade Roberta Goloba. Od junija 2022 naprej so ministrstvo vodili Igor Papič, nato je vodenje preoblikovanega ministrstva prevzel Darjo Felda, po njegovem odstopu pa Vinko Logaj, vsi iz Gibanja Svoboda. Pred njimi je ministrstvo v 14. vladi vodila Simona Kustec.

Ministrstvo je najprej ugotovilo, da je znanje računalništva in informatike v šolah in vrtcih ter poznavanje digitalnih orodij pomanjkljivo. Leta 2022 so zato sprejeli Akcijski načrt digitalnega izobraževanja ANDI 2021–2027 s 150 izvedbenimi ukrepi. Programski svet, ki naj bi nadzoroval izvajanje načrta, se je sicer sestal le na ustanovni seji.

Da bi dosegli cilje načrta, je ministrstvo vzpostavilo 27 investicijskih projektov in sodelovalo še v 10 projektih drugih organizacij, ki naj bi bili večinoma zaključeni do konca junija letos. "Skupna načrtovana vrednost teh projektov je znašala skoraj 84 milijonov evrov, pri čemer je do konca obdobja, na katero se nanaša revizija, porabilo skoraj 39 milijonov evrov. Projekte je na ravni ministrstva izvajalo med 12 in 16 zaposlenih, od katerih se jih je v štirih letih 11 zamenjalo," so v reviziji opazili na Računskem sodišču.

Pri projektih na ministrstvu niso sistematično preučili, kaj ciljne skupine sploh potrebujejo. "Tako je leta 2022 začelo projekt uvedbe različnih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za šolstvo, šele leta 2025 pa je opredelilo, katere dejavnosti naj bi rešitve podpirale in koliko rešitev naj bi uvedlo. Do takrat je v projekt vložilo že 800.000 evrov od načrtovanih 5,9 milijona evrov," so zapisali na Računskem sodišču in dodali, da ministrstvo pri izboru rešitev ni upoštevalo potreb, ki so jih izrazili vzgojno-izobraževalni zavodi.