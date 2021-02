Neuporabni defibrilatorji so se zdaj pojavili še v novogoriških omaricah

Tatovi, ki so pretekli teden v Goriških brdih ukradli pet defibrilatorjev, so svoj pohod nadaljevali še v Novi Gorici. Tokrat so jih odnesli kar sedem in jih, tako kot v Brdih, nadomestili z nemškimi, ki ne ustrezajo slovenskim predpisom in so zato neuporabni. Domačini so ogorčeni in razočarani. Gre namreč za odročne kraje, kamor bi nujna medicinska pomoč v primeru srčnega zastoja lahko prispela prepozno.