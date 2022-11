Neupoštevanje omejitev prometa ob močni burji ima lahko zelo hude posledice

Ko v državi vlada neurje in orkanska burja, ni prostora za napake in neupoštevanje pravil. Policisti Policijske uprave Nova Gorica so včeraj v času močne burje izvedli nujne ukrepe za večjo varnost v prometu z namenom preprečevanja prometnih nesreč, vendar se je veliko voznikov tovornih vozil požvižgalo na prepoved, zato jih je doletela globa.

Zaradi neupoštevanja zapore ceste oziroma prepovedi vožnje v času močne burje so policisti postaje prometne policije Nova Gorica in PP Ajdovščina skupno izvedli 57 ukrepov. Omenjeni ukrepi so doleteli 45 voznikov tovornih vozil, med katerimi je bila več kot polovica tujih voznikov, prav tako pa še prekrškovni postopek zoper 12 pravnih oseb.