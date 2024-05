Neupoštevanje zakonodaje na področju transporta: Sloveniji drugi opomin

Kot so sporočili iz Bruslja, Evropska komisija Slovenijo v obrazložitvenem mnenju poziva, naj v nacionalno zakonodajo prenese direktivo o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja TEN-T.

Zastavi Slovenije in EU

Komisija je uradne opomine, ker je niso obvestile o prenosu direktive v nacionalno zakonodajo, septembra lani poslala šestim članicam, in sicer Bolgariji, Estoniji, Irski, Hrvaški, Sloveniji in Slovaški. Vse so danes prejele drugi opomin, saj je komisija ocenila, da še vedno niso prenesle direktive.